Украинский лидер Владимир Зеленский не умеет себя вести, сообщил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Это заявление последовало после критики Зеленского в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«Поучись хорошим манерам, Зеленский. Твоя самая большая проблема — это то, что ты не умеешь себя вести», — написал Кошкович на своей странице в соцсети Х. Эти слова были ответом на эмоциональное выступление Зеленского, который обвинил Фицо в попытке открыть энергетический фронт против Украины из-за спора по транзиту российского газа.
Конфликт между Зеленским и Фицо начался на фоне разногласий по энергетической политике. Так, словацкий лидер выразил несогласие с планами Киева остановить транзит российского газа через территорию Украины.
В преддверии Нового года премьер-министра Словакии Роберт Фицо объявил о намерении Словакии анализировать газовую ситуацию после 1 января и изучить возможные ответные действия в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии, пишет «Национальная служба новостей». Пятилетнее соглашение о транзите российского газа через территорию постсоветской республики истекает 31 декабря.
В прошлом году через этот маршрут «Газпром» отправил около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5% от общего объема потребления Евросоюзом. На прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский заявил о невозможности продления транзитного контракта, даже если третьи страны захотят закупать газ, пишет «Царьград».
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