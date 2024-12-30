«Новогодний подарок»: что известно о свердловских бойцах, освободившихся из плена

Одного из свердловских бойцов, освободившихся из украинского плена, дома ждут жена и восьмилетняя дочь. Они узнали о том, что мужчина жив накануне Нового года 30 декабря, ранее он был объявлен пропавшим без вести. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова.
«Жительница Железнодорожного района получила письмо от командира воинской части, где сообщили, что муж пропал без вести. Она попробовала сама понять , что с ним случилось. Сегодня, он позвонил ей, и сразу появился новогодний праздник. Дочке восемь лет», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Мама другого военного рассказала, что всегда верила в то, что сын жив и вернется домой. У мужчины двое детей. «Позвонила жена третьего бойца. Мы хорошо поговорили, будем на связи, если потребуется помощь», — поделилась Мерзлякова.
Обмен пленными между Украиной и Россией 30 декабря прошел по формуле «150 на 150». Всего с начала 2024 года в Свердловскую область вернулись 29 военнопленных.
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