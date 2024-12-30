30 декабря 2024

Челябинский губернатор выступил со спецобращением к жителям. Видео

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Детский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер надеется, что мечты жителей региона сбудутся Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил со спецобращением к жителям региона. Глава области поздравил их с праздником.

«В России 2024 год был Годом семьи. Он был непростым, напряженным, но мы сплотились как одна семья. В новый год мы входим уверенно, став опытней и сильней. И хотим, чтобы наше будущее было успешным», — пожелал губернатор.

Текслер добавил, что развитие области продолжится. Наступающий год решением президента РФ Владимира Путина, уточнил руководитель, объявлен Годом защитника Отечества. С особым чувством жители вспомнят героев, освободивших мир от фашизма, и отдадут дать памяти героям Танкограда, Магнитогорска, Златоуста и других городов. Губернатор выразил настрой приблизить новую Победу.

«Мы с вами живем в рубежную эпоху. Кардинально меняется мир. Но в это время особенно дорогими и важными становятся для людей вечные ценности: семья, любовь, дружба. Можно с честью пройти самые трудные испытания, когда есть поддержка близких людей и надежное дружеское плечо»», — отметил Текслер.

Губернатор пожелал тепла и любви, благополучия и достатка в семьях. Он надеется, что у жителей сбудутся все самые заветные мечты, и у всех будет общая Победа.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил со спецобращением к жителям региона. Глава области поздравил их с праздником. «В России 2024 год был Годом семьи. Он был непростым, напряженным, но мы сплотились как одна семья. В новый год мы входим уверенно, став опытней и сильней. И хотим, чтобы наше будущее было успешным», — пожелал губернатор. Текслер добавил, что развитие области продолжится. Наступающий год решением президента РФ Владимира Путина, уточнил руководитель, объявлен Годом защитника Отечества. С особым чувством жители вспомнят героев, освободивших мир от фашизма, и отдадут дать памяти героям Танкограда, Магнитогорска, Златоуста и других городов. Губернатор выразил настрой приблизить новую Победу. «Мы с вами живем в рубежную эпоху. Кардинально меняется мир. Но в это время особенно дорогими и важными становятся для людей вечные ценности: семья, любовь, дружба. Можно с честью пройти самые трудные испытания, когда есть поддержка близких людей и надежное дружеское плечо»», — отметил Текслер. Губернатор пожелал тепла и любви, благополучия и достатка в семьях. Он надеется, что у жителей сбудутся все самые заветные мечты, и у всех будет общая Победа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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