Каким будет январь в Свердловской области

Наступающий январь 2025-го в Свердловской области будет теплее нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре.
«На территории региона средняя температура января ожидается на один градус выше нормы (норма — 14…16, на крайнем севере области — 17…20 градусов). Количество осадков ожидается около нормы, а на юго-западе области больше нормы (норма в большинстве районов от 20 до 30 мм, в горах крайнего юго-запада до 54 мм)», — сообщили в управлении.
Теплее нормы был и подошедший к концу декабрь. Его показатели примерно на 1,5 градуса превысили средние значения.
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