30 декабря 2024

Каким будет январь в Свердловской области

Январь в Свердловской области будет теплее нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Верхняя Пышма. Свердловская область, зима, верхняя пышма, птица, снегирь
Пока зима не пугала уральцев своими морозами Фото:

Наступающий январь 2025-го в Свердловской области будет теплее нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре.

«На территории региона средняя температура января ожидается на один градус выше нормы (норма — 14…16, на крайнем севере области — 17…20 градусов). Количество осадков ожидается около нормы, а на юго-западе области больше нормы (норма в большинстве районов от 20 до 30 мм, в горах крайнего юго-запада до 54 мм)», — сообщили в управлении.

Теплее нормы был и подошедший к концу декабрь. Его показатели примерно на 1,5 градуса превысили средние значения.

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Наступающий январь 2025-го в Свердловской области будет теплее нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре. «На территории региона средняя температура января ожидается на один градус выше нормы (норма — 14…16, на крайнем севере области — 17…20 градусов). Количество осадков ожидается около нормы, а на юго-западе области больше нормы (норма в большинстве районов от 20 до 30 мм, в горах крайнего юго-запада до 54 мм)», — сообщили в управлении. Теплее нормы был и подошедший к концу декабрь. Его показатели примерно на 1,5 градуса превысили средние значения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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