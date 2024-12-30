Работница пункта выдачи не стала обращаться в полицию
В Екатеринбурге на улице Окраинная, 41 подростки ограбили пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Они вынесли товар на сумму 20 тысяч рублей. Об этом рассказал очевидец.
«На улице Окраинная, 41 молодые люди вынесли товар. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.
Работница маркетплейса решила не обращаться в полицию. Девушка планирует решить вопрос мирным путем и надеется, что молодые люди признаются.
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