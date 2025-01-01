01 января 2025
31 декабря 2024

«Раздули»: глава закрытого свердловского города рассказал о сгоревшей елке. Видео

Мэр Черепанов отверг версию умышленного поджога елки в Лесном
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лесном открыли более 16-ти елок перед Новым годом (архивное фото)
В Лесном открыли более 16-ти елок перед Новым годом (архивное фото) Фото:

Ажиотаж вокруг, сгоревшей в закрытом Лесном (Свердловская область), новогодней елки преувеличен, заявил URA.RU глава города Сергей Черепанов. По его словам, версия об умышленном поджоге не рассматривается.

«Я считаю, что просто раздули из мухи слона. Это могло произойти в любом другом городе. Все службы отработали штатно. Виновные будут привлечены к ответственности правоохранительными органами», — рассказал мэр.

Он уточнил, что сгорела не центральная елка (возле нее дежурит охрана), а дворовая. Меры безопасности после ЧП усиливать не будут. «Если бы не отменили городской фейерверк, не было бы такого», — убежден Черепанов.

Мэр города также поделился, что в Лесном было открыто более 16 различных елок во дворах и парках перед праздниками. Помимо полиции, в поисках виновников поджога задействована народная дружина. Видеозапись пожара мэр также посмотрел лично.

О происшествии стало известно вечером 1 января, его сейчас обсуждает вся страна. По версии полиции, неизвестный (личность устанавливается) горожанин установил пиротехнику на неровную поверхность, не убедившись в безопасности. Так искры и долетели до дерева. Мужчину разыскивают.

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Ажиотаж вокруг, сгоревшей в закрытом Лесном (Свердловская область), новогодней елки преувеличен, заявил URA.RU глава города Сергей Черепанов. По его словам, версия об умышленном поджоге не рассматривается. «Я считаю, что просто раздули из мухи слона. Это могло произойти в любом другом городе. Все службы отработали штатно. Виновные будут привлечены к ответственности правоохранительными органами», — рассказал мэр. Он уточнил, что сгорела не центральная елка (возле нее дежурит охрана), а дворовая. Меры безопасности после ЧП усиливать не будут. «Если бы не отменили городской фейерверк, не было бы такого», — убежден Черепанов. Мэр города также поделился, что в Лесном было открыто более 16 различных елок во дворах и парках перед праздниками. Помимо полиции, в поисках виновников поджога задействована народная дружина. Видеозапись пожара мэр также посмотрел лично. О происшествии стало известно вечером 1 января, его сейчас обсуждает вся страна. По версии полиции, неизвестный (личность устанавливается) горожанин установил пиротехнику на неровную поверхность, не убедившись в безопасности. Так искры и долетели до дерева. Мужчину разыскивают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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