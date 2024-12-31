31 декабря 2024

В закрытом свердловском городе вспыхнула елка. Видео

В Лесном загорелась елка после залпа фейерверка
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за попавшего залпа от фейерверка елка сгорела полностью
Из-за попавшего залпа от фейерверка елка сгорела полностью Фото:

В закрытом Лесном (Свердловская область) вспыхнула елка после неудачного запуска фейерверка. Видео опубликовало местное сообщество в соцсети «ВКонтакте».

«В результате неудачного запуска фейерверка он упал и стал стрелять в разные стороны», — говорится в описании. На кадрах можно увидеть, как дерево вспыхивает за считанные секунды.

Разноцветные искры начали разлетаться по площади а затем, как сообщается, залп попал в светодиоды. Елка сгорела полностью. 

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В закрытом Лесном (Свердловская область) вспыхнула елка после неудачного запуска фейерверка. Видео опубликовало местное сообщество в соцсети «ВКонтакте». «В результате неудачного запуска фейерверка он упал и стал стрелять в разные стороны», — говорится в описании. На кадрах можно увидеть, как дерево вспыхивает за считанные секунды. Разноцветные искры начали разлетаться по площади а затем, как сообщается, залп попал в светодиоды. Елка сгорела полностью. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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