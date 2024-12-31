Из-за попавшего залпа от фейерверка елка сгорела полностью
В закрытом Лесном (Свердловская область) вспыхнула елка после неудачного запуска фейерверка. Видео опубликовало местное сообщество в соцсети «ВКонтакте».
«В результате неудачного запуска фейерверка он упал и стал стрелять в разные стороны», — говорится в описании. На кадрах можно увидеть, как дерево вспыхивает за считанные секунды.
Разноцветные искры начали разлетаться по площади а затем, как сообщается, залп попал в светодиоды. Елка сгорела полностью.
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