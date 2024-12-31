31 декабря 2024

В Свердловской области ищут мужчину, из-за которого вспыхнула елка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от салюта составил 600 тысяч рублей
Ущерб от салюта составил 600 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области ищут мужчину, который установил возле елки в Лесном коробку с салютами, после чего дерево загорелось. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий. Вероятно, в спешке гражданин поставил коробку с салютом на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности», — прокомментировал Горелых. Личность мужчины предстоит установить. Нанесенный ущерб, по словам Горелых, оценивается в 600 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лесном в новогоднюю ночь загорелась елка. В результате неудачного запуска искры от фейерверка разлетелись по сторонам и попали на украшенное дерево.

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В Свердловской области ищут мужчину, который установил возле елки в Лесном коробку с салютами, после чего дерево загорелось. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий. Вероятно, в спешке гражданин поставил коробку с салютом на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности», — прокомментировал Горелых. Личность мужчины предстоит установить. Нанесенный ущерб, по словам Горелых, оценивается в 600 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лесном в новогоднюю ночь загорелась елка. В результате неудачного запуска искры от фейерверка разлетелись по сторонам и попали на украшенное дерево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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