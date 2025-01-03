03 января 2025

Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области

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МЧС предупреждает о возможных осложнениях дорожной обстановки (архивное фото)
МЧС предупреждает о возможных осложнениях дорожной обстановки (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 5 января пройдет сильный снегопад. Также ожидается налипание мокрого снега и гололедица, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«5 января в Свердловской области ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица. Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки», — говорится в telegram-канале ведомства.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не ездить далеко. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и остерегаться оборванных проводов и разбитого стекла.

Также о непогоде свердловчан предупреждали и синоптики. Уральский гидрометцентр сообщал, что мокрый снег может налипнуть на провода, а в отдельных районах начнется метель и появится гололедица.

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В Свердловской области 5 января пройдет сильный снегопад. Также ожидается налипание мокрого снега и гололедица, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «5 января в Свердловской области ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица. Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не ездить далеко. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и остерегаться оборванных проводов и разбитого стекла. Также о непогоде свердловчан предупреждали и синоптики. Уральский гидрометцентр сообщал, что мокрый снег может налипнуть на провода, а в отдельных районах начнется метель и появится гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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