Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области

В Свердловской области 5 января пройдет сильный снегопад. Также ожидается налипание мокрого снега и гололедица, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«5 января в Свердловской области ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и гололедица. Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки», — говорится в telegram-канале ведомства.
Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не ездить далеко. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и остерегаться оборванных проводов и разбитого стекла.
Также о непогоде свердловчан предупреждали и синоптики. Уральский гидрометцентр сообщал, что мокрый снег может налипнуть на провода, а в отдельных районах начнется метель и появится гололедица.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!