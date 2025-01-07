В Вифлееме, месте, которое, согласно преданию, свыше двух тысяч лет назад стало родиной Иисуса Христа, ежегодно проводятся торжественные рождественские мероприятия, привлекающие паломников из разных уголков мира. Однако в этом году Рождество в Вифлееме будет отмечено тихо. Праздник, который здесь празднуется по Григорианскому календарю, омрачен из-за продолжающихся военных конфликтов на Ближнем Востоке. URA.RU собрало фотографии с рождественского сочельника.
В связи с новым обострением палестино-израильского конфликта, коснувшимся и Западного берега, власти города приняли решение ограничить проведение праздничных мероприятий, оставив в программе только религиозные обряды и молебны. Вифлеем, историческое место рождения Иисуса более двух тысяч лет назад, в этом году лишен традиционных украшений и праздничных гуляний.
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