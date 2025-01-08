08 января 2025
07 января 2025

В ХМАО парень, попавший под колеса легковушки, скончался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень был доставлен в медучреждение, где впоследствии и скончался
Парень был доставлен в медучреждение, где впоследствии и скончался Фото:

В Сургуте (ХМАО) 19-летний парень, которого на светофоре сбил водитель легковушки, скончался в медучреждении. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«В результате ДТП 19-летний пешеход скончался в медицинском учреждении», — сообщает telegram-канал ведомства. Авария произошла 8 января.

Силовики установили, что погибший переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент его на большой скорости сбил 26-летний водитель Lada Priora.

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В Сургуте (ХМАО) 19-летний парень, которого на светофоре сбил водитель легковушки, скончался в медучреждении. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «В результате ДТП 19-летний пешеход скончался в медицинском учреждении», — сообщает telegram-канал ведомства. Авария произошла 8 января. Силовики установили, что погибший переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент его на большой скорости сбил 26-летний водитель Lada Priora.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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