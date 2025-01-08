В ХМАО парень, попавший под колеса легковушки, скончался в больнице

Парень был доставлен в медучреждение, где впоследствии и скончался
В Сургуте (ХМАО) 19-летний парень, которого на светофоре сбил водитель легковушки, скончался в медучреждении. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«В результате ДТП 19-летний пешеход скончался в медицинском учреждении», — сообщает telegram-канал ведомства. Авария произошла 8 января.
Силовики установили, что погибший переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент его на большой скорости сбил 26-летний водитель Lada Priora.
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