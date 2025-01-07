07 января 2025
06 января 2025

В ХМАО легковушка на большой скорости сбила пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачам удалось спасти парня
Врачам удалось спасти парня Фото:

В Сургуте водитель легкового автомобиля на большой скорости сбил 19-летнего парня. Об этом сообщается в соцсетях.

«Водитель „Лады Приоры“ на большой скорости сбил 19-летнего пешехода. ДТП произошло напротив дома Пушкина, 10», — сказано в telegram-канале «К-Информ».

Врачи констатировали клиническую смерть у пострадавшего. Однако бригаде скорой помощи удалось запустить сердце парня и доставить его в травмцентр.

В окружном ГИБДД URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ответ ожидается.

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В Сургуте водитель легкового автомобиля на большой скорости сбил 19-летнего парня. Об этом сообщается в соцсетях. «Водитель „Лады Приоры“ на большой скорости сбил 19-летнего пешехода. ДТП произошло напротив дома Пушкина, 10», — сказано в telegram-канале «К-Информ». Врачи констатировали клиническую смерть у пострадавшего. Однако бригаде скорой помощи удалось запустить сердце парня и доставить его в травмцентр. В окружном ГИБДД URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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