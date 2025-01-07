В ХМАО легковушка на большой скорости сбила пешехода

Врачам удалось спасти парня
В Сургуте водитель легкового автомобиля на большой скорости сбил 19-летнего парня. Об этом сообщается в соцсетях.
«Водитель „Лады Приоры“ на большой скорости сбил 19-летнего пешехода. ДТП произошло напротив дома Пушкина, 10», — сказано в telegram-канале «К-Информ».
Врачи констатировали клиническую смерть у пострадавшего. Однако бригаде скорой помощи удалось запустить сердце парня и доставить его в травмцентр.
В окружном ГИБДД URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!