Politico: уход министра обороны США станет ударом для Украины

Уход Ллойда Остина с поста министра обороны США может стать ударом для Украины. На данный момент ВСУ испытывают трудности с обучением новых военных и теряют позиции из-за наступления российской армии. Об этом сообщила газета Politico.
«В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совсем иначе — если она вообще соберется. Распад группы может стать ударом для Украины, которая теряет позиции [на фоне наступления ВС РФ]», — говорится в материале.
Отмечается, что с уходом Остина после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа контактная группа потеряет своего главного создателя и вдохновителя. При этом некоторое западные чиновники заявили, что группа продолжит функционировать, но в ином формате.
Ранее сообщалась, что Ллойд Остин станет председателем следующего собрания по Украине в рамках формата «Рамштайн». Оно пройдет 9 января в Германии.
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