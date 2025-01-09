Politico: уход министра обороны США станет ударом для Украины

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Положение Украины на фронте может стать хуже после ухода Ллойда Остина с поста
Положение Украины на фронте может стать хуже после ухода Ллойда Остина с поста Фото:

Уход Ллойда Остина с поста министра обороны США может стать ударом для Украины. На данный момент ВСУ испытывают трудности с обучением новых военных и теряют позиции из-за наступления российской армии. Об этом сообщила газета Politico. 

«В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совсем иначе — если она вообще соберется. Распад группы может стать ударом для Украины, которая теряет позиции [на фоне наступления ВС РФ]», — говорится в материале.

Отмечается, что с уходом Остина после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа контактная группа потеряет своего главного создателя и вдохновителя. При этом некоторое западные чиновники заявили, что группа продолжит функционировать, но в ином формате. 

Ранее сообщалась, что Ллойд Остин станет председателем следующего собрания по Украине в рамках формата «Рамштайн». Оно пройдет 9 января в Германии. 

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Уход Ллойда Остина с поста министра обороны США может стать ударом для Украины. На данный момент ВСУ испытывают трудности с обучением новых военных и теряют позиции из-за наступления российской армии. Об этом сообщила газета Politico.  «В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совсем иначе — если она вообще соберется. Распад группы может стать ударом для Украины, которая теряет позиции [на фоне наступления ВС РФ]», — говорится в материале. Отмечается, что с уходом Остина после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа контактная группа потеряет своего главного создателя и вдохновителя. При этом некоторое западные чиновники заявили, что группа продолжит функционировать, но в ином формате.  Ранее сообщалась, что Ллойд Остин станет председателем следующего собрания по Украине в рамках формата «Рамштайн». Оно пройдет 9 января в Германии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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