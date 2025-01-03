Встреча в формате «Рамштайн» может состояться 9 января

Следующее собрание в рамках формата «Рамштайн», которое представляет собой регулярные месячные консультации между странами, поддерживающими Украину вооружением, пройдет 9 января в Германии. Соответствующая информация была опубликована в пресс-релизе, выпущенном Офисом общественных связей авиабазы «Рамштайн».
«Министр обороны США Ллойд Остин, как планируется, будет председательствовать во время (встречи) Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе „Рамштайн“, Германия, 9 января 2025 года», — передает Укринформ сообщение пресс-релиза. Там добавили, что министр Остин вновь пригласил министров обороны и высших военных чиновников со всего мира для обсуждения вопросов поддержки Украины.
Планировалось, что заседание контактной группы состоится в Германии на территории базы «Рамштайн» 12 октября. Однако из-за урагана «Милтон» президент Штатов Джо Байден отложил свою поездку. Впоследствии было объявлено, что встреча в «Рамштайнском» формате переносится на неопределенный срок. Эксперты выразили мнение, что мероприятие пройдет уже после проведения президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября, передает МК.
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