Встреча в формате «Рамштайн» может состояться 9 января

Укринформ: заседание в формате «Рамштайн» состоится 9 января в Германии
© Служба новостей «URA.RU»
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Председателем встречи в формате «Рамштайн» станет министр обороны США Остин
Председателем встречи в формате «Рамштайн» станет министр обороны США Остин Фото:

Следующее собрание в рамках формата «Рамштайн», которое представляет собой регулярные месячные консультации между странами, поддерживающими Украину вооружением, пройдет 9 января в Германии. Соответствующая информация была опубликована в пресс-релизе, выпущенном Офисом общественных связей авиабазы «Рамштайн».

«Министр обороны США Ллойд Остин, как планируется, будет председательствовать во время (встречи) Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе „Рамштайн“, Германия, 9 января 2025 года», — передает Укринформ сообщение пресс-релиза. Там добавили, что министр Остин вновь пригласил министров обороны и высших военных чиновников со всего мира для обсуждения вопросов поддержки Украины.

Планировалось, что заседание контактной группы состоится в Германии на территории базы «Рамштайн» 12 октября. Однако из-за урагана «Милтон» президент Штатов Джо Байден отложил свою поездку. Впоследствии было объявлено, что встреча в «Рамштайнском» формате переносится на неопределенный срок. Эксперты выразили мнение, что мероприятие пройдет уже после проведения президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября, передает МК.

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Следующее собрание в рамках формата «Рамштайн», которое представляет собой регулярные месячные консультации между странами, поддерживающими Украину вооружением, пройдет 9 января в Германии. Соответствующая информация была опубликована в пресс-релизе, выпущенном Офисом общественных связей авиабазы «Рамштайн». «Министр обороны США Ллойд Остин, как планируется, будет председательствовать во время (встречи) Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе „Рамштайн“, Германия, 9 января 2025 года», — передает Укринформ сообщение пресс-релиза. Там добавили, что министр Остин вновь пригласил министров обороны и высших военных чиновников со всего мира для обсуждения вопросов поддержки Украины. Планировалось, что заседание контактной группы состоится в Германии на территории базы «Рамштайн» 12 октября. Однако из-за урагана «Милтон» президент Штатов Джо Байден отложил свою поездку. Впоследствии было объявлено, что встреча в «Рамштайнском» формате переносится на неопределенный срок. Эксперты выразили мнение, что мероприятие пройдет уже после проведения президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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