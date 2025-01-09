Челябинец продает коллекцию марок за два миллиарда рублей

09 января 2025 в 15:21 Размер текста - 17 +

Марки собраны в огромную коллекцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинска готов расстаться со своей полной коллекцией почтовых марок в семи томах за два миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Пpодам большую пoлную коллекцию, семь томов почтовых мaрoк ССCP пo кaтaлoгу B.Ю. Coлoвьeв и B.Б. Загорский и инoстрaнных. Марки оригинальные, в идеaльнoм кoллeкционнoм cоcтоянии, c oригинaльным клeем. Халявы нет», — пишет автор сообщения на сайте «Авито». Владелец коллекции заявляет, что марки хранятся в темном и теплом помещении в отдельных кармашках. Ранее в Челябинске выставили на продажу бетонный барельеф Ленина весом 14 тонн за 150 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска готов расстаться со своей полной коллекцией почтовых марок в семи томах за два миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Пpодам большую пoлную коллекцию, семь томов почтовых мaрoк ССCP пo кaтaлoгу B.Ю. Coлoвьeв и B.Б. Загорский и инoстрaнных. Марки оригинальные, в идеaльнoм кoллeкционнoм cоcтоянии, c oригинaльным клeем. Халявы нет», — пишет автор сообщения на сайте «Авито». Владелец коллекции заявляет, что марки хранятся в темном и теплом помещении в отдельных кармашках. Ранее в Челябинске выставили на продажу бетонный барельеф Ленина весом 14 тонн за 150 тысяч рублей.