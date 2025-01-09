Житель Челябинска готов расстаться со своей полной коллекцией почтовых марок в семи томах за два миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений.
«Пpодам большую пoлную коллекцию, семь томов почтовых мaрoк ССCP пo кaтaлoгу B.Ю. Coлoвьeв и B.Б. Загорский и инoстрaнных. Марки оригинальные, в идеaльнoм кoллeкционнoм cоcтоянии, c oригинaльным клeем. Халявы нет», — пишет автор сообщения на сайте «Авито».
Владелец коллекции заявляет, что марки хранятся в темном и теплом помещении в отдельных кармашках. Ранее в Челябинске выставили на продажу бетонный барельеф Ленина весом 14 тонн за 150 тысяч рублей.
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