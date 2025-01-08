08 января 2025

В Нижневартовске закрыли почти все городские катки. Инфографика

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В Нижневартовске до заливки льда временно закрыты городские катки
В Нижневартовске до заливки льда временно закрыты городские катки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 9 января временно закрыли почти все ледовые катки. В городе осталась работать лишь локация на роллердроме.

«Временные изменения в работе катков. Сегодня в связи с проведением технических работ (заливка льда) все городские катки временно закрыты», — говорится в группе дирекции спортсооружений Нижневартовска соцсети «ВКонтакте».

Открытым в городе остался только каток на роллердроме, который находится на улице 60 лет Октября. За городом вартовчане также могут покататься на базе отдыха «Радуга».

В Нижневартовска остался работать один городской и один загородный каток
В Нижневартовска остался работать один городской и один загородный каток
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) 9 января временно закрыли почти все ледовые катки. В городе осталась работать лишь локация на роллердроме. «Временные изменения в работе катков. Сегодня в связи с проведением технических работ (заливка льда) все городские катки временно закрыты», — говорится в группе дирекции спортсооружений Нижневартовска соцсети «ВКонтакте». Открытым в городе остался только каток на роллердроме, который находится на улице 60 лет Октября. За городом вартовчане также могут покататься на базе отдыха «Радуга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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