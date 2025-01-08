В Нижневартовске до заливки льда временно закрыты городские катки
В Нижневартовске (ХМАО) 9 января временно закрыли почти все ледовые катки. В городе осталась работать лишь локация на роллердроме.
«Временные изменения в работе катков. Сегодня в связи с проведением технических работ (заливка льда) все городские катки временно закрыты», — говорится в группе дирекции спортсооружений Нижневартовска соцсети «ВКонтакте».
Открытым в городе остался только каток на роллердроме, который находится на улице 60 лет Октября. За городом вартовчане также могут покататься на базе отдыха «Радуга».
В Нижневартовска остался работать один городской и один загородный каток
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