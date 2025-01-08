В ХМАО жителей возмутили теплые остановки, в которые не пускают горожан

Жителей Пыть-Яха (ХМАО) возмутили закрытые теплые остановки. Конструкции установили еще в конце прошлого года, но до сих пор не открыли.
«Люди очень сильно возмущены. Одна остановка только подключена. Остальные [семь остановок подключат] только к 31-му числу», — рассказала агентству местный депутат Людмила Завадская. Она уточнила, что приемка остановок прошла 23 декабря, к 25-му они должны были начать работать, но оказались не готовы.
Свое недовольство другие горожане высказали в соцсетях на официальной странице администрации. «Только они закрыты на ключ. Когда откроют, летом?» — написал один из комментаторов. «А там и зима закончится», — добавил другой горожанин.
Власти Пыть-Яха в ответ на комментарии заявили, что остановки откроют после подключения электричества. Работы начнутся с 9 января и продлятся до 31-го. Единственную остановку в микрорайоне 2А смогли открыть, поскольку там не требовалось строительство сетей.
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