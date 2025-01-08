08 января 2025

В ХМАО жителей возмутили теплые остановки, в которые не пускают горожан

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Теплые остановки оказались не готовы к работе
Теплые остановки оказались не готовы к работе Фото:

Жителей Пыть-Яха (ХМАО) возмутили закрытые теплые остановки. Конструкции установили еще в конце прошлого года, но до сих пор не открыли.

«Люди очень сильно возмущены. Одна остановка только подключена. Остальные [семь остановок подключат] только к 31-му числу», — рассказала агентству местный депутат Людмила Завадская. Она уточнила, что приемка остановок прошла 23 декабря, к 25-му они должны были начать работать, но оказались не готовы.

Свое недовольство другие горожане высказали в соцсетях на официальной странице администрации. «Только они закрыты на ключ. Когда откроют, летом?» — написал один из комментаторов. «А там и зима закончится», — добавил другой горожанин.

Власти Пыть-Яха в ответ на комментарии заявили, что остановки откроют после подключения электричества. Работы начнутся с 9 января и продлятся до 31-го. Единственную остановку в микрорайоне 2А смогли открыть, поскольку там не требовалось строительство сетей.

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Жителей Пыть-Яха (ХМАО) возмутили закрытые теплые остановки. Конструкции установили еще в конце прошлого года, но до сих пор не открыли. «Люди очень сильно возмущены. Одна остановка только подключена. Остальные [семь остановок подключат] только к 31-му числу», — рассказала агентству местный депутат Людмила Завадская. Она уточнила, что приемка остановок прошла 23 декабря, к 25-му они должны были начать работать, но оказались не готовы. Свое недовольство другие горожане высказали в соцсетях на официальной странице администрации. «Только они закрыты на ключ. Когда откроют, летом?» — написал один из комментаторов. «А там и зима закончится», — добавил другой горожанин. Власти Пыть-Яха в ответ на комментарии заявили, что остановки откроют после подключения электричества. Работы начнутся с 9 января и продлятся до 31-го. Единственную остановку в микрорайоне 2А смогли открыть, поскольку там не требовалось строительство сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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