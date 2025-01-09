В Перми автобус столкнулся со снегоуборщиком. Фото

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Пассажирам пришлось покинуть салон
Пассажирам пришлось покинуть салон Фото:

В Перми пассажирский автобус столкнулся со снегоуборщиком. Авария произошла на бульваре Гагарина в районе остановки «Ушинского». Фото опубликовали telegram-каналы.

«Автобус врезался на Ушинского», — пишет канал «ЧП Пермь». На фото видно, что серьезных повреждений у автобуса нет, но пассажирам пришлось покинуть салон.

Сегодня в Перми идет сильный снегопад. Из-за этого в ГАИ даже просили автомобилистов по возможности не выезжать на дороги.

Авария произошла вечером 9 января
Авария произошла вечером 9 января
Фото:

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В Перми пассажирский автобус столкнулся со снегоуборщиком. Авария произошла на бульваре Гагарина в районе остановки «Ушинского». Фото опубликовали telegram-каналы. «Автобус врезался на Ушинского», — пишет канал «ЧП Пермь». На фото видно, что серьезных повреждений у автобуса нет, но пассажирам пришлось покинуть салон. Сегодня в Перми идет сильный снегопад. Из-за этого в ГАИ даже просили автомобилистов по возможности не выезжать на дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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