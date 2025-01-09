Пассажирам пришлось покинуть салон
В Перми пассажирский автобус столкнулся со снегоуборщиком. Авария произошла на бульваре Гагарина в районе остановки «Ушинского». Фото опубликовали telegram-каналы.
«Автобус врезался на Ушинского», — пишет канал «ЧП Пермь». На фото видно, что серьезных повреждений у автобуса нет, но пассажирам пришлось покинуть салон.
Сегодня в Перми идет сильный снегопад. Из-за этого в ГАИ даже просили автомобилистов по возможности не выезжать на дороги.
Авария произошла вечером 9 января
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!