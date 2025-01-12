Появились кадры обрушения крыши в здании школы во Владивостоке

Появилось видео обрушения потолка и части фасада в помещении бассейна во Владивостоке в школе №72 на улице Артековской. Кадры засняли с дрона.
Кадры с места ЧП предоставили «Вести:Приморье». На видео заметна дыра от обрушения потолка и элементов фасада.
Ранее в школе №72 города Владивостока произошло обрушение потолка и элементов фасада в здании, где расположен бассейн. Сообщается, что в результате инцидента пострадавших среди детей нет. По данному факту прокуратура начала проведение проверки.
Территория школы сейчас оцеплена, она находится под охраной. Прокуратура Советского района начала проверку по факту обрушения.
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