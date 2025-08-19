Легендарный DJ Snake едет в Россию

DJ Snake выступит в сентябре в Москве
DJ Snake выступит в сентябре в Москве

Французский исполнитель DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин), который входит в топ-10 самых прослушиваемых и востребованных диджеев в мире, приедет в Москву на фестиваль электронной музыки «Портал 2030-2050». Об этом сообщили telegram-каналы.

DJ Snake, автор хитов Turn Down for What, Leon on, Get Low и Taki Taki, выступит в сентябре 2025 года в Москве на высоте четырех метров с перформансов. Telegraem-канал Mash отмечает, что переговоры с артистом велись три месяца. Команда DJ Snake включает больше десяти человек, которые внимательно проверят свет и возможность диджею взаимодействовать с публикой. В райдере: гостиница, встреча и сопровождение на автомобилях, много портативных колонок и футбольный мяч from Russia. 

DJ Snake номинировался на Грэмми два раза. В нынешнем году на его шоу на двух площадках во Франции зрители раскупили 100 тысяч билетов за три минуты.

