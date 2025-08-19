Суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Ефремову

Ефремов проходит по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности
Ефремов проходит по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности Фото:

Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру и основателю бренда «Nikita Efremov» — Никите Ефремову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Суд в столице избрал меру пресечения блогеру и основателю бренда „Nikita Efremov“», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Суд удовлетворил запрос следователя. Никита Ефремов проходит по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности.

