Суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Ефремову

Ефремов проходит по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности
Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру и основателю бренда «Nikita Efremov» — Никите Ефремову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
«Суд в столице избрал меру пресечения блогеру и основателю бренда „Nikita Efremov“», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Суд удовлетворил запрос следователя. Никита Ефремов проходит по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности.
