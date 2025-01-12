В Свердловской области температура сильно превысила норму

Оттепель в регионе закончится в пятницу
В Свердловской области продолжает сохраняться тепло, температура в регионе существенно превышает норму. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В первой половине недели днем прогнозируется от -6 до -1 градуса. Это выше нормы существенно. Температура понизилась, но все равно она высокая», — передает ТАСС прогноз Вильфанда.
В воскресенье в центре Екатеринбурга из-за потепления закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Оттепель в регионе должна закончиться 17 января.
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