12 января 2025
11 января 2025

В Свердловской области температура сильно превысила норму

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель в регионе закончится в пятницу
Оттепель в регионе закончится в пятницу Фото:

В Свердловской области продолжает сохраняться тепло, температура в регионе существенно превышает норму. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В первой половине недели днем прогнозируется от -6 до -1 градуса. Это выше нормы существенно. Температура понизилась, но все равно она высокая», — передает ТАСС прогноз Вильфанда.

В воскресенье в центре Екатеринбурга из-за потепления закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Оттепель в регионе должна закончиться 17 января.

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В Свердловской области продолжает сохраняться тепло, температура в регионе существенно превышает норму. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В первой половине недели днем прогнозируется от -6 до -1 градуса. Это выше нормы существенно. Температура понизилась, но все равно она высокая», — передает ТАСС прогноз Вильфанда. В воскресенье в центре Екатеринбурга из-за потепления закрыли горки в ледовом городке на Плотинке. Оттепель в регионе должна закончиться 17 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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