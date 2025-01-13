Половина школ Екатеринбурга находится в аварийном состоянии

В Екатеринбурге 48,8% школ требуют капитального ремонта
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Пресс-тур по школам № 72 и 68, в которых идет капитальный ремонт. Екатеринбург , капитальный ремонт, школа 72
В Екатеринбурге почти половина школ нуждаются в капремонте Фото:

В Екатеринбурге почти 50% школ требуют капитального ремонта или вовсе находятся в аварийном состоянии. Это следует из статистической отчетности городского департамента образования за прошлый год.

«Высокая степень износа зданий и инфраструктуры образовательных учреждений, недостаточный уровень их технической оснащенности снижает возможность сделать учебный процесс разнообразным и вариативным. <…> По итогам 2024 года значение показателя составляет 48,8%», — говорится в сообщении. Отмечается, что темпы реконструкции необходимо увеличить.

При этом восстановление старых школ в Екатеринбурге продолжается. Например, в 2025-м на Уралмаше после капремонта откроются школы №72 и №68. Стоимость работ в зданиях постройки начала XX века, расположенных на улице Калинина и Кировградская, составит 729 млн рублей.

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В Екатеринбурге почти 50% школ требуют капитального ремонта или вовсе находятся в аварийном состоянии. Это следует из статистической отчетности городского департамента образования за прошлый год. «Высокая степень износа зданий и инфраструктуры образовательных учреждений, недостаточный уровень их технической оснащенности снижает возможность сделать учебный процесс разнообразным и вариативным. <…> По итогам 2024 года значение показателя составляет 48,8%», — говорится в сообщении. Отмечается, что темпы реконструкции необходимо увеличить. При этом восстановление старых школ в Екатеринбурге продолжается. Например, в 2025-м на Уралмаше после капремонта откроются школы №72 и №68. Стоимость работ в зданиях постройки начала XX века, расположенных на улице Калинина и Кировградская, составит 729 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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