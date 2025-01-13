Половина школ Екатеринбурга находится в аварийном состоянии

В Екатеринбурге 48,8% школ требуют капитального ремонта

13 января 2025 в 19:16 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге почти половина школ нуждаются в капремонте Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге почти 50% школ требуют капитального ремонта или вовсе находятся в аварийном состоянии. Это следует из статистической отчетности городского департамента образования за прошлый год. «Высокая степень износа зданий и инфраструктуры образовательных учреждений, недостаточный уровень их технической оснащенности снижает возможность сделать учебный процесс разнообразным и вариативным. <…> По итогам 2024 года значение показателя составляет 48,8%», — говорится в сообщении. Отмечается, что темпы реконструкции необходимо увеличить. При этом восстановление старых школ в Екатеринбурге продолжается. Например, в 2025-м на Уралмаше после капремонта откроются школы №72 и №68. Стоимость работ в зданиях постройки начала XX века, расположенных на улице Калинина и Кировградская, составит 729 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге почти 50% школ требуют капитального ремонта или вовсе находятся в аварийном состоянии. Это следует из статистической отчетности городского департамента образования за прошлый год. «Высокая степень износа зданий и инфраструктуры образовательных учреждений, недостаточный уровень их технической оснащенности снижает возможность сделать учебный процесс разнообразным и вариативным. <…> По итогам 2024 года значение показателя составляет 48,8%», — говорится в сообщении. Отмечается, что темпы реконструкции необходимо увеличить. При этом восстановление старых школ в Екатеринбурге продолжается. Например, в 2025-м на Уралмаше после капремонта откроются школы №72 и №68. Стоимость работ в зданиях постройки начала XX века, расположенных на улице Калинина и Кировградская, составит 729 млн рублей.