12 января 2025

Екатеринбурженка сменила личность, чтобы не платить миллионные алименты сыну. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошки и люди в разрушенном обстрелами доме. Рубежное. ЛНР, женщина и кошка
Мать пообещала устроиться на работу и гасить долги Фото:

В Екатеринбурге приставы поймали 44-летнюю женщину, которая сменила фамилию и имя ради того, чтобы не платить алименты 17-летнему сыну. За все время она задолжала более двух миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Гражданка несколько раз сочеталась браком и каждый раз меняла фамилию. А с новым мужем решила сменить и имя. Так, Валентина стала Валерией. Фамилию придумали с будущим супругом вместе. Женщина получила паспорт с новыми ФИО, а при вступлении в брак муж взял ее новую фамилию», — пояснили приставы.

Женщину удалось найти по новому месту жительства. На нее составили административный протокол и назначили 40 часов обязательных работ. В конце концов должница пообещала устроиться на работу и платить алименты, аргументировав тем, что новое имя — новая жизнь.

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В Екатеринбурге приставы поймали 44-летнюю женщину, которая сменила фамилию и имя ради того, чтобы не платить алименты 17-летнему сыну. За все время она задолжала более двух миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Гражданка несколько раз сочеталась браком и каждый раз меняла фамилию. А с новым мужем решила сменить и имя. Так, Валентина стала Валерией. Фамилию придумали с будущим супругом вместе. Женщина получила паспорт с новыми ФИО, а при вступлении в брак муж взял ее новую фамилию», — пояснили приставы. Женщину удалось найти по новому месту жительства. На нее составили административный протокол и назначили 40 часов обязательных работ. В конце концов должница пообещала устроиться на работу и платить алименты, аргументировав тем, что новое имя — новая жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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