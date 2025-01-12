В Екатеринбурге приставы поймали 44-летнюю женщину, которая сменила фамилию и имя ради того, чтобы не платить алименты 17-летнему сыну. За все время она задолжала более двух миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«Гражданка несколько раз сочеталась браком и каждый раз меняла фамилию. А с новым мужем решила сменить и имя. Так, Валентина стала Валерией. Фамилию придумали с будущим супругом вместе. Женщина получила паспорт с новыми ФИО, а при вступлении в брак муж взял ее новую фамилию», — пояснили приставы.
Женщину удалось найти по новому месту жительства. На нее составили административный протокол и назначили 40 часов обязательных работ. В конце концов должница пообещала устроиться на работу и платить алименты, аргументировав тем, что новое имя — новая жизнь.
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