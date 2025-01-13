В Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю умер охранник

Охранник Управления Федерального казначейства по Пермскому краю умер на рабочем месте. Медики, которые зафиксировали смерть, признаков насилия не обнаружили, рассказали в Госинспекции по труду.
«Дежурный обнаружен на рабочем месте — в комнате охраны на объекте УФК по Пермскому краю по адресу: г. Пермь, пр. Комсомольский, 22, без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть работника 1957 г.р., при осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщает Госинспекция по труду в Telegram.
Ведомство создало комиссию для расследования несчастного случая. Причины смерти выясняются.
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