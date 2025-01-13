В Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю умер охранник

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Медики лишь зафиксировали смерть
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Охранник Управления Федерального казначейства по Пермскому краю умер на рабочем месте. Медики, которые зафиксировали смерть, признаков насилия не обнаружили, рассказали в Госинспекции по труду.

«Дежурный обнаружен на рабочем месте — в комнате охраны на объекте УФК по Пермскому краю по адресу: г. Пермь, пр. Комсомольский, 22, без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть работника 1957 г.р., при осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщает Госинспекция по труду в Telegram.

Ведомство создало комиссию для расследования несчастного случая. Причины смерти выясняются.

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Охранник Управления Федерального казначейства по Пермскому краю умер на рабочем месте. Медики, которые зафиксировали смерть, признаков насилия не обнаружили, рассказали в Госинспекции по труду. «Дежурный обнаружен на рабочем месте — в комнате охраны на объекте УФК по Пермскому краю по адресу: г. Пермь, пр. Комсомольский, 22, без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть работника 1957 г.р., при осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщает Госинспекция по труду в Telegram. Ведомство создало комиссию для расследования несчастного случая. Причины смерти выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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