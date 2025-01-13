Автор сериалов «Универ» и «Интерны», продюсер Вячеслав Дусмухаметов, родившийся в поселке Черниговский (Челябинская область), снял последний сезон комедийно-полицейского сериала «Девушки с Макаровым». Премьера финала состоится 20 января. В новом сезоне зрителей ожидают неожиданные повороты и завершение историй героев, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«В новом сезоне майор Макаров столкнется с самым трудным испытанием в своей жизни, с которым не сравнится ни один бандит, ни одна перестрелка, ни самая жестокая ОПГ — Макаров станет отцом. Вместе с Лерой они пройдут все трудности молодых родителей. В паре Туркиной и Криминалиста произойдет разлад: Денису предложат повышение в Питере. В семье начнутся споры: чья карьера важнее и вообще, что важнее: карьера или любовь», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в сериале продолжат развиваться истории и других персонажей. В центре сюжета окажется расследование силовиков. Службы будут бороться с распространением нового наркотика по всей территории Москвы.
Ранее сообщалось, что Дусмухаметов снял новый сезон комедии «Жуки». Также продюсер готовил шесть новых сериалов и три фильма. В нескольких его проектах также поучаствовали челябинские актеры — Инга Оболдина и Александр Робак.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!