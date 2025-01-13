Автор «Универа», челябинец Дусмухаметов снял финал сериала «Девушки с Макаровым». Фото

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В конце января выйдет последний сезон сериала Дусмухаметова «Девушки с Макаровым»
В конце января выйдет последний сезон сериала Дусмухаметова «Девушки с Макаровым» Фото:

Автор сериалов «Универ» и «Интерны», продюсер Вячеслав Дусмухаметов, родившийся в поселке Черниговский (Челябинская область), снял последний сезон комедийно-полицейского сериала «Девушки с Макаровым». Премьера финала состоится 20 января. В новом сезоне зрителей ожидают неожиданные повороты и завершение историй героев, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«В новом сезоне майор Макаров столкнется с самым трудным испытанием в своей жизни, с которым не сравнится ни один бандит, ни одна перестрелка, ни самая жестокая ОПГ — Макаров станет отцом. Вместе с Лерой они пройдут все трудности молодых родителей. В паре Туркиной и Криминалиста произойдет разлад: Денису предложат повышение в Питере. В семье начнутся споры: чья карьера важнее и вообще, что важнее: карьера или любовь», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в сериале продолжат развиваться истории и других персонажей. В центре сюжета окажется расследование силовиков. Службы будут бороться с распространением нового наркотика по всей территории Москвы.

Ранее сообщалось, что Дусмухаметов снял новый сезон комедии «Жуки». Также продюсер готовил шесть новых сериалов и три фильма. В нескольких его проектах также поучаствовали челябинские актеры — Инга Оболдина и Александр Робак.

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Автор сериалов «Универ» и «Интерны», продюсер Вячеслав Дусмухаметов, родившийся в поселке Черниговский (Челябинская область), снял последний сезон комедийно-полицейского сериала «Девушки с Макаровым». Премьера финала состоится 20 января. В новом сезоне зрителей ожидают неожиданные повороты и завершение историй героев, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «В новом сезоне майор Макаров столкнется с самым трудным испытанием в своей жизни, с которым не сравнится ни один бандит, ни одна перестрелка, ни самая жестокая ОПГ — Макаров станет отцом. Вместе с Лерой они пройдут все трудности молодых родителей. В паре Туркиной и Криминалиста произойдет разлад: Денису предложат повышение в Питере. В семье начнутся споры: чья карьера важнее и вообще, что важнее: карьера или любовь», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, в сериале продолжат развиваться истории и других персонажей. В центре сюжета окажется расследование силовиков. Службы будут бороться с распространением нового наркотика по всей территории Москвы. Ранее сообщалось, что Дусмухаметов снял новый сезон комедии «Жуки». Также продюсер готовил шесть новых сериалов и три фильма. В нескольких его проектах также поучаствовали челябинские актеры — Инга Оболдина и Александр Робак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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