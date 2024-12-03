Автор сериалов «Универ» и «Интерны», продюсер Вячеслав Дусмухаметов, родившийся в поселке Черниговский (Челябинская область), снял четвертый сезон комедийного сериала «Жуки» о вынужденном дауншифтинге трех московских программистов. Новая часть получила название «Новые Жуки». Премьера состоится 16 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Жуки» — это большой хит, один из наших самых популярных проектов. Новый сезон получился очень сильным, потому что в нем есть не только юмор, но и драма. Мы добавили интриги в отношения уже знакомых героев и придумали обаятельного злодея. А главная роль в истории досталась самой деревне Жуки — собирательному образу всех провинциальных городов», — отметил Дусмухаметов.
Сюжет нового сезона развернется вокруг постоянных героев сериала — московских айтишников, которые столкнутся с новыми жизненными испытаниями. Никита вернется в Жуки для оформления дембеля, но обстоятельства заставят его остаться в деревне дольше, чем планировалось. Параллельно другие персонажи также обзаведутся личными интригами, дилеммами и сложностями вокруг себя. Зрителям обещают рассказать о судьбе главных героев после долгой разлуки и ответить на все неразрешенные вопросы сериала.
Ранее URA.RU сообщало, что в производстве у Дусмухаметова шесть новых сериалов и три фильма. В нескольких его проектах также поучаствовали челябинские актеры. В кинокартине «Про это самое» снялась Инга Оболдина, а в семейной истории «День семьи» поучаствовал Александр Робак.
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