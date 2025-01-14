Глава Украины Владимир Зеленский является «пешкой американской империи» и занимается использованием украинского народа в интересах США. Об этом сообщил бывший депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес.
«Почему бы вам не перестать быть пешкой американской империи, и не прекратить отправлять сотни тысяч представителей украинского рабочего класса на смерть в глупой прокси-войне НАТО, которая уничтожает как Украину, так и ее народ?» — написал Уоллес на своей странице в соцсети Х. В своей политической карьере он активно выступал против политики НАТО и поддерживал более мягкий подход к России и Китаю.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что после разрешения ситуации на Украине, НАТО может инициировать конфликт на северных границах России. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что перемещение вооруженных сил западных стран на территорию Украины неизбежно приведет к вооруженному конфликту между Россией и НАТО. Песков также подчеркнул, что странам НАТО стоит тщательно оценить последствия своих действий и определить, насколько они отвечают интересам их населения.
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