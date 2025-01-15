Екатеринбург встал в глухие пробки в разгар снегопада. Скрин

«Яндекс» оценивает дорожную ситуацию в Екатеринбурге на семь баллов

16 января 2025 в 08:42 Размер текста - 17 +

Вероятно, многие опоздают на работу Фото: Илья Московец © URA.RU Утром 16 января движение сразу в нескольких районах Екатеринбурга оказалось фактически парализовано — после начавшегося снегопада. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает пробки на семь баллов из десяти. В бордовый цвет окрашены улицы Крауля (от Заводской до Пирогова в сторону улицы Репина), Викулова (от Крауля до Металлургов), Куйбышева (от Хохрякова до Московской), Радищева (от Хохрякова до Московской), проспект Космонавтов (от Машиностроителей до Мельковского переулка), Смазчиков. А весь центр «желтый» или «красный». Скриншот с «Яндекс. Карт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 16 января движение сразу в нескольких районах Екатеринбурга оказалось фактически парализовано — после начавшегося снегопада. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает пробки на семь баллов из десяти. В бордовый цвет окрашены улицы Крауля (от Заводской до Пирогова в сторону улицы Репина), Викулова (от Крауля до Металлургов), Куйбышева (от Хохрякова до Московской), Радищева (от Хохрякова до Московской), проспект Космонавтов (от Машиностроителей до Мельковского переулка), Смазчиков. А весь центр «желтый» или «красный».