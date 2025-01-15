Вероятно, многие опоздают на работу
Утром 16 января движение сразу в нескольких районах Екатеринбурга оказалось фактически парализовано — после начавшегося снегопада. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает пробки на семь баллов из десяти.
В бордовый цвет окрашены улицы Крауля (от Заводской до Пирогова в сторону улицы Репина), Викулова (от Крауля до Металлургов), Куйбышева (от Хохрякова до Московской), Радищева (от Хохрякова до Московской), проспект Космонавтов (от Машиностроителей до Мельковского переулка), Смазчиков. А весь центр «желтый» или «красный».
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