15 января 2025

Екатеринбург встал в глухие пробки в разгар снегопада. Скрин

«Яндекс» оценивает дорожную ситуацию в Екатеринбурге на семь баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка в Историческом сквере. Екатеринбург , зима, проезжая часть, автомобильная пробка, автомобильный затор, автомобили, вечер
Вероятно, многие опоздают на работу Фото:

Утром 16 января движение сразу в нескольких районах Екатеринбурга оказалось фактически парализовано — после начавшегося снегопада. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает пробки на семь баллов из десяти.

В бордовый цвет окрашены улицы Крауля (от Заводской до Пирогова в сторону улицы Репина), Викулова (от Крауля до Металлургов), Куйбышева (от Хохрякова до Московской), Радищева (от Хохрякова до Московской), проспект Космонавтов (от Машиностроителей до Мельковского переулка), Смазчиков. А весь центр «желтый» или «красный».

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Утром 16 января движение сразу в нескольких районах Екатеринбурга оказалось фактически парализовано — после начавшегося снегопада. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает пробки на семь баллов из десяти. В бордовый цвет окрашены улицы Крауля (от Заводской до Пирогова в сторону улицы Репина), Викулова (от Крауля до Металлургов), Куйбышева (от Хохрякова до Московской), Радищева (от Хохрякова до Московской), проспект Космонавтов (от Машиностроителей до Мельковского переулка), Смазчиков. А весь центр «желтый» или «красный».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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