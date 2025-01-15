Челябинский отрезок федеральной трассы М5 в горно-заводской зоне возле Златоуста (хребет Уреньга) засыпает снегом. О погодных условиях на дороге предупредили сотрудники областной ГАИ.
«Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке на территории горно-заводской зоне, на 1738 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) идут осадки в виде снега. Движение идет в полном объеме», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ГАИ сообщали, что днем 16 января в Ашинском районе затруднено движение после снегопада. Там работает снегоуборочная техника, на место направлены дополнительные экипажи ДПС. О снегопадах в отдельных районах Челябинской области ранее предупреждали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
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