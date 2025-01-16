Жога приехал в самую большую школу Академического, посетовал и на транспорт. Фото

Полпред Жога познакомился с юными инспекторами движения в Екатеринбурге

16 января 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Жога озвучил задачу: воспитать ответственное отношение к поведению на дорогах Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский полпред президента Артем Жога продолжает выполнять обещания, данные новым знакомым в первые недели работы в Екатеринбурге. Он приехал в школу №23 в Академическом, где учатся больше четырех тысяч детей, чтобы ближе познакомиться с юными инспекторами движения (ЮИД). С ними он виделся на октябрьском форуме «Дорога», когда заинтересовался стендом с модульным комплексом по обучению ПДД, тогда же и получил приглашение. В конце встречи внезапно посетовал на транспорт. С официальными визитами в Академическом Жога не был еще ни разу. «Здесь же нет оборонных предприятий», — пошутил кто-то. Впрочем, сюда он тоже попал случайно. «Отряды ЮИД есть во всех школах, но отдельной площадки у регионального представительства нет. Им предложили выбрать любую, выбрали здесь. Видимо, потому что есть специально оборудованный класс», — пояснил осведомленный собеседник. В школе Жогу встречали замминистра образования Юрий Зеленов, вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, курирующий и образование, глава Академического Николай Смирнягин (на фоне более опытных коллег казался скованным), главный государственный инспектор безопасности дорожного движения области Алексей Спиридонов и директор школы Ольга Михайлова. Схеме безопасного маршрута детей Жога уделил особое внимание Фото: Илья Московец © URA.RU И повели знакомить с юными помощниками инспекторов. По пути Жога заинтересовался схемой безопасного маршрута для детей, висящей на стене в коридоре. «Мы здесь, да?», — ткнул Жога на здание школы на карте. «Хорошо ориентируетесь на местности…», — сделала комплимент директор. «Я же военнослужащий… Большой жилищный комплекс, — бросил Жога. То ли в целом про Академический, то ли про комплекс зданий рядом. — В любом случае дороги неоднократно переходить приходится». Смирнягин и Спиридонов по очереди возразили, что планировка в районе устроена так, что сквозных проездов нет, а ребята ходят по пешеходным зонам, не пересекая магистрали. «Некоторые с первого класса без родителей ходят в школу», — хвалились они. В классе Жогу встречали юидовцы в форме и председатель общероссийского движения Валентина Кульбицкая. «Мы с вами виделись на выставке „Дорога“, и в тот момент я, скажу честно, поняла, что есть большое будущее у Уральского федерального округа, потому что ваши глаза по сравнению с глазами других коллег, живые…», — приветствовала она полпреда. Юные помощники инспекторов отчитались: ЮИД — это объединение школьных отрядов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Их больше 35 тысяч по стране, это более 500 тысяч участников от 8 до 18 лет. Участники отрядов изучают правила дорожного движения, учатся оказывать первую помощь, ведут профилактическую работу. «Многие нас воспринимают как продолжение Госавтоинспекции, но наша ключевая задача с коллегами — формировать мировоззрение у ребят. Не просто говорить, что такое хорошо, а что такое плохо… Мы используем платформу безопасности дорожного движения как понятный инструментарий, с помощью которого можно легко объяснить: почему не нужно так делать. Прививаем уважение к законам, ведь ПДД — это первый свод, который мы учим. Занимаемся патриотическим воспитанием, проводим тематические мероприятия… Любить родину можно в конкретных поступках: сейчас ты можешь соблюдать ПДД и обучать этому других», — объясняла скрытые смыслы Кульбицкая. В школе Жоге понравилось Фото: Илья Московец © URA.RU После Жоге предложили отгадать загадку о ПДД — ошибся. Не смогли дать правильные ответы и другие взрослые участники. Зато блистали знаниями дети и подростки. «Конечно, вы с 11 лет ПДД изучаете», — чуть раньше говорил Жога одной из активисток. Полгода назад девушка с первого раза сдала экзамен на получение водительских прав, причем тогда ей даже не было 18 лет. «А как так? У меня дочке 17 лет, училась, но еще экзамен не сдала», — поделился он. Выяснилось, что девушка отучилась и сдала экзамен, когда ей было 17 лет, а получила документ на днях, когда исполнилось 18 лет. Напоследок Жоге показали большой актовый зал. Там полпред обронил: красиво конечно, но с транспортной доступностью не очень. То ли в целом в Академическом, то ли возле школы. Все улыбнулись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред президента Артем Жога продолжает выполнять обещания, данные новым знакомым в первые недели работы в Екатеринбурге. Он приехал в школу №23 в Академическом, где учатся больше четырех тысяч детей, чтобы ближе познакомиться с юными инспекторами движения (ЮИД). С ними он виделся на октябрьском форуме «Дорога», когда заинтересовался стендом с модульным комплексом по обучению ПДД, тогда же и получил приглашение. В конце встречи внезапно посетовал на транспорт. С официальными визитами в Академическом Жога не был еще ни разу. «Здесь же нет оборонных предприятий», — пошутил кто-то. Впрочем, сюда он тоже попал случайно. «Отряды ЮИД есть во всех школах, но отдельной площадки у регионального представительства нет. Им предложили выбрать любую, выбрали здесь. Видимо, потому что есть специально оборудованный класс», — пояснил осведомленный собеседник. В школе Жогу встречали замминистра образования Юрий Зеленов, вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, курирующий и образование, глава Академического Николай Смирнягин (на фоне более опытных коллег казался скованным), главный государственный инспектор безопасности дорожного движения области Алексей Спиридонов и директор школы Ольга Михайлова. И повели знакомить с юными помощниками инспекторов. По пути Жога заинтересовался схемой безопасного маршрута для детей, висящей на стене в коридоре. «Мы здесь, да?», — ткнул Жога на здание школы на карте. «Хорошо ориентируетесь на местности…», — сделала комплимент директор. «Я же военнослужащий… Большой жилищный комплекс, — бросил Жога. То ли в целом про Академический, то ли про комплекс зданий рядом. — В любом случае дороги неоднократно переходить приходится». Смирнягин и Спиридонов по очереди возразили, что планировка в районе устроена так, что сквозных проездов нет, а ребята ходят по пешеходным зонам, не пересекая магистрали. «Некоторые с первого класса без родителей ходят в школу», — хвалились они. В классе Жогу встречали юидовцы в форме и председатель общероссийского движения Валентина Кульбицкая. «Мы с вами виделись на выставке „Дорога“, и в тот момент я, скажу честно, поняла, что есть большое будущее у Уральского федерального округа, потому что ваши глаза по сравнению с глазами других коллег, живые…», — приветствовала она полпреда. Юные помощники инспекторов отчитались: ЮИД — это объединение школьных отрядов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Их больше 35 тысяч по стране, это более 500 тысяч участников от 8 до 18 лет. Участники отрядов изучают правила дорожного движения, учатся оказывать первую помощь, ведут профилактическую работу. «Многие нас воспринимают как продолжение Госавтоинспекции, но наша ключевая задача с коллегами — формировать мировоззрение у ребят. Не просто говорить, что такое хорошо, а что такое плохо… Мы используем платформу безопасности дорожного движения как понятный инструментарий, с помощью которого можно легко объяснить: почему не нужно так делать. Прививаем уважение к законам, ведь ПДД — это первый свод, который мы учим. Занимаемся патриотическим воспитанием, проводим тематические мероприятия… Любить родину можно в конкретных поступках: сейчас ты можешь соблюдать ПДД и обучать этому других», — объясняла скрытые смыслы Кульбицкая. После Жоге предложили отгадать загадку о ПДД — ошибся. Не смогли дать правильные ответы и другие взрослые участники. Зато блистали знаниями дети и подростки. «Конечно, вы с 11 лет ПДД изучаете», — чуть раньше говорил Жога одной из активисток. Полгода назад девушка с первого раза сдала экзамен на получение водительских прав, причем тогда ей даже не было 18 лет. «А как так? У меня дочке 17 лет, училась, но еще экзамен не сдала», — поделился он. Выяснилось, что девушка отучилась и сдала экзамен, когда ей было 17 лет, а получила документ на днях, когда исполнилось 18 лет. Напоследок Жоге показали большой актовый зал. Там полпред обронил: красиво конечно, но с транспортной доступностью не очень. То ли в целом в Академическом, то ли возле школы. Все улыбнулись.