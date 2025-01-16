В центре Перми автомобиль сбил человека. Фото

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Из-за происшествия образовалась пробка
Из-за происшествия образовалась пробка Фото:

В Перми на улице Революции человек попал под машину. Фото опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь».

«На улице Революции в 17:30, видимо, сбили человека. Образовывается небольшая пробка», — сказано в сообщении. В комментариях к посту очевидцы сообщили, что под автомобиль попала женщина. Ее сбили на пешеходном переходе.

На «Яндекс Картах» сказано, что на этом участке дороги в правом ряду произошло ДТП. Движение затруднено от улицы Максима Горького. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГАИ Пермского края. Ответ на него ожидается.

Очевидцы говорят, что пострадала женщина
Очевидцы говорят, что пострадала женщина
Фото:
На улице Революции образовалась пробка
На улице Революции образовалась пробка
Фото:

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В Перми на улице Революции человек попал под машину. Фото опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь». «На улице Революции в 17:30, видимо, сбили человека. Образовывается небольшая пробка», — сказано в сообщении. В комментариях к посту очевидцы сообщили, что под автомобиль попала женщина. Ее сбили на пешеходном переходе. На «Яндекс Картах» сказано, что на этом участке дороги в правом ряду произошло ДТП. Движение затруднено от улицы Максима Горького. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГАИ Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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