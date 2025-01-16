Из-за происшествия образовалась пробка
В Перми на улице Революции человек попал под машину. Фото опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь».
«На улице Революции в 17:30, видимо, сбили человека. Образовывается небольшая пробка», — сказано в сообщении. В комментариях к посту очевидцы сообщили, что под автомобиль попала женщина. Ее сбили на пешеходном переходе.
На «Яндекс Картах» сказано, что на этом участке дороги в правом ряду произошло ДТП. Движение затруднено от улицы Максима Горького. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГАИ Пермского края. Ответ на него ожидается.
Очевидцы говорят, что пострадала женщина
На улице Революции образовалась пробка
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