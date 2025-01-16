Прокуратура Копейска потребовала срочного расселения дома, где рухнул этаж

Прокуратура Копейска, города-спутника Челябинска, потребовала у администрации срочно расселить дом по Дундича, где второй этаж упал на первый. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
«По обращению Народного фронта прокурор Копейска обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Копейска перенести срок расселения с более раннего на более поздний. Речь идет о доме на улице Дундича, 33, где из-за износа конструкций второй этаж упал на первый», — уточнили в пресс-службе «Народного фронта».
Дом по улице Дундича, 33 был построен в 1931 году. Он признан аварийным 15 лет назад, но сроки расселения намечены до 2027 года. Следственное управление СКР по Челябинской области в связи с этим возбудило уголовное дело по статье о халатности. Осенью минувшего года в доме рухнули перекрытия между вторым и первым этажем. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств проживания людей.
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