Прокуратура Копейска потребовала срочного расселения дома, где рухнул этаж

17 января 2025 в 09:36 Размер текста - 17 +

В доме рухнули межэтажные перекрытия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Копейска, города-спутника Челябинска, потребовала у администрации срочно расселить дом по Дундича, где второй этаж упал на первый. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «По обращению Народного фронта прокурор Копейска обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Копейска перенести срок расселения с более раннего на более поздний. Речь идет о доме на улице Дундича, 33, где из-за износа конструкций второй этаж упал на первый», — уточнили в пресс-службе «Народного фронта». Дом по улице Дундича, 33 был построен в 1931 году. Он признан аварийным 15 лет назад, но сроки расселения намечены до 2027 года. Следственное управление СКР по Челябинской области в связи с этим возбудило уголовное дело по статье о халатности. Осенью минувшего года в доме рухнули перекрытия между вторым и первым этажем. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств проживания людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Копейска, города-спутника Челябинска, потребовала у администрации срочно расселить дом по Дундича, где второй этаж упал на первый. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «По обращению Народного фронта прокурор Копейска обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Копейска перенести срок расселения с более раннего на более поздний. Речь идет о доме на улице Дундича, 33, где из-за износа конструкций второй этаж упал на первый», — уточнили в пресс-службе «Народного фронта». Дом по улице Дундича, 33 был построен в 1931 году. Он признан аварийным 15 лет назад, но сроки расселения намечены до 2027 года. Следственное управление СКР по Челябинской области в связи с этим возбудило уголовное дело по статье о халатности. Осенью минувшего года в доме рухнули перекрытия между вторым и первым этажем. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств проживания людей.