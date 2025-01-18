Пожертвовала женским счастьем ради карьеры: Тамаре Гвердцители исполнилось 63 года

Тамара Гвердцители всю жизнь пыталась балансировать между карьерой и личной жизнью. Но совместись, увы, не удалось. Российско-грузинской певице 18 января исполняется 63 года. В день Рождения артистки URA.RU рассказывает о ее личной жизни.
Все решила гадалка
Первой любовью Тамары стал испанец. С 19-летним сыном хозяина гостиницы будущая звезда познакомилась, когда приехала на гастроли в Мадрид. Молодой человек был очарован привлекательной грузинкой и обещал договориться с родителями, чтобы приехать в СССР и жениться на избраннице.
Однако в те годы подобные браки не приветствовались. Влюбленным оставалось только отправлять друг другу милые письма через океан. Мать певицы не знала, как же прекратить эту увлеченность дочери и отправилась за советом к гадалке. Та вынесла вердикт: счастья с испанцем не видно. Тамара сначала впала в истерику, но затем вздохнула с облегчением — значит, не судьба. «В память о первой любви в моем репертуаре осталась „Гранада“, — говорила Гвердцители в интервью журналу „Караван историй“.
Тамара не отчаивалась. «Мы так воспитаны — с детства знаем, что обязательно должна быть семья. Это самое важное», — делилась артистка.
Тот самый единственный
Шли годы, Тамара продолжала усердно работать, много знакомились с мужчинами. Одна из таких встреч произошла, когда ей предложили роль в телепостановке. При первом же знакомстве с режиссером Георгием Кахабришвили она почувствовала: между ними что-то будет. Мужчина был старше звезды на 15 лет. После съемок режиссер сам позвал ее на чашку кофе, с этого и начались их отношения.
Спустя время последовало предложение руки и сердца. Брак пары благословили матери, а вот отец Тамары пошел в отказ. Он заявил Георгию, что девушка еще слишком молода. Но Тамара все равно шила платье и готовилась к свадьбе. Согласие от отца было получено за считанные минуты до торжества.
В этом союзе у пары родился сын Сандро. Тамара хотела чаще бывать дома с семьей, но отказаться от профессии не могла. Это, разумеется, не сильно нравилось ее супругу, напряжение в отношениях росло.
Испытанием для брака стал отъезд звезды во Францию, тогда же в Грузии разгорелась война. Точкой невозврата стал момент, когда Гвердцители решила поселить сына в Москве, где в отличие от Тбилиси было безопасно. Георгий сказал, что не сможет найти там работу по душе. Тамара смирилась с таким положением дел, развелась и погрузилась в творчество.
Новая большая любовь
Незадолго до этого гадалка заявила, что у Тамары впереди будет большая любовь, надо только подождать. В Нью-Йорке она познакомилась с адвокатом Дмитрием. Отношения развивались стремительно, в итоге певица переехала с сыном в Бостон. Почти полгода Тамара разрывалась: так сильно ей хотелось быть с мужем, но вместе с этим она скучала и по своей публике в России.
Супруги верили, что все наладится, как вдруг… У Дмитрия произошла остановка сердца, спасти его не удалось.
Попытка заглушить боль
Певица стала еще больше работать. Но выступления не приносили ее удовольствия, как это было раньше: она постоянно думала о невосполнимой потере.
В попытках убежать от печали и одиночества, Тамара вышла замуж за кардиохирурга Сергея Амбатьело, но долго союз не продержался. «Лучше было бы, если б меня не было в его жизни. И его — в моей», — комментировала развод артистка в программе «Судьба человека» телеканала «Россия 1».
Сегодня в жизни Тамары один мужчина — Сандро. А самое главное — есть любимый и преданный зритель, который был с артисткой на протяжении всей ее жизни.
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