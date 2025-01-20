Среди пермяков ищут актеров для съемок третьего фильма про Ивана Семенова

В Перми ищут дублеров для съемок фильма «Иван Семенов. Полный каяк». Об этом сообщается в telegram-канале Пермской кинокомиссии.
«Ищем дублеров для съемок фильма „Иван Семенов. Полный каяк“. Съемки пройдут в Перми в феврале 2025 года», — говорится в сообщении.
Авторам фильма требуются: не худой парень с длинными рыжими волосами на роль Ивана, голубоглазая блондинка на роль Жанны, лысый мужчина с легкой небритостью на роль директора игр. Позднее пройдут кастинги и набор актеров на другие роли.
Ранее URA.RU рассказывало, что в начале 2025 года стартуют съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!». Это третья часть популярной комедии от режиссера Антона Богданова.
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