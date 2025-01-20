Среди пермяков ищут актеров для съемок третьего фильма про Ивана Семенова

В Перми ищут дублеров для съемок третьего фильма про Ивана Семенова
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки пройдут в Перми в феврале
Съемки пройдут в Перми в феврале Фото:

В Перми ищут дублеров для съемок фильма «Иван Семенов. Полный каяк». Об этом сообщается в telegram-канале Пермской кинокомиссии.

«Ищем дублеров для съемок фильма „Иван Семенов. Полный каяк“. Съемки пройдут в Перми в феврале 2025 года», — говорится в сообщении.

Авторам фильма требуются: не худой парень с длинными рыжими волосами на роль Ивана, голубоглазая блондинка на роль Жанны, лысый мужчина с легкой небритостью на роль директора игр. Позднее пройдут кастинги и набор актеров на другие роли.

Ранее URA.RU рассказывало, что в начале 2025 года стартуют съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!». Это третья часть популярной комедии от режиссера Антона Богданова.

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В Перми ищут дублеров для съемок фильма «Иван Семенов. Полный каяк». Об этом сообщается в telegram-канале Пермской кинокомиссии. «Ищем дублеров для съемок фильма „Иван Семенов. Полный каяк“. Съемки пройдут в Перми в феврале 2025 года», — говорится в сообщении. Авторам фильма требуются: не худой парень с длинными рыжими волосами на роль Ивана, голубоглазая блондинка на роль Жанны, лысый мужчина с легкой небритостью на роль директора игр. Позднее пройдут кастинги и набор актеров на другие роли. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале 2025 года стартуют съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!». Это третья часть популярной комедии от режиссера Антона Богданова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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