В начале года в Перми стартуют съемки третьей части комедии про Ивана Семенова

Авторы фильма про Ивана Семенова объявили кастинг актеров среди пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Богданов ищет актеров для нового фильма
Антон Богданов ищет актеров для нового фильма Фото:

В Перми в начале 2025 года стартуют съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!». Это третья часть популярной комедии от режиссера Антона Богданова. Авторы картины сейчас ищут среди пермяков актеров.

«Объявлен кастинг профессиональных актеров на эпизодические роли. Ищем талантливых актеров для участия в картине „Иван Семенов. Полный каяк!“, которая будет сниматься в Перми в начале 2025 года», — сообщает в Telegram Пермская кинокомиссия.

Среди ролей, которые предлагают сыграть пермякам, — «смешные пацаны», строгий завуч, чиновник, полицейский и другие. В данном случае авторы ищут профессиональных актеров, но позже будут объявлены кастинги и актеров массовых сцен, в которых принять участие смогут все желающие.

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В Перми в начале 2025 года стартуют съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!». Это третья часть популярной комедии от режиссера Антона Богданова. Авторы картины сейчас ищут среди пермяков актеров. «Объявлен кастинг профессиональных актеров на эпизодические роли. Ищем талантливых актеров для участия в картине „Иван Семенов. Полный каяк!“, которая будет сниматься в Перми в начале 2025 года», — сообщает в Telegram Пермская кинокомиссия. Среди ролей, которые предлагают сыграть пермякам, — «смешные пацаны», строгий завуч, чиновник, полицейский и другие. В данном случае авторы ищут профессиональных актеров, но позже будут объявлены кастинги и актеров массовых сцен, в которых принять участие смогут все желающие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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