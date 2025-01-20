В подведе свердловского мининвеста готовят отставку

Директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО, подведомственная структура мининвеста) Илья Пачкай в ближайшее время покинет пост. По данным URA.RU, контракт с ним продлен не будет.
«Когда Пачкай был только назначен [1 февраля 2024 года], то считался компромиссной фигурой между [главой мининвеста Вадимом] Третьяковым и [курирующим замгубернатора Дмитрием] Иониным. Но в итоге с курирующим замгубернатора Пачкай не смог сработаться», — рассказал источник агентства. Среди претензий к Пачкаю, в том числе излишнее количество командировок при неочевидном результате по привлечению инвестиций в регион.
Нового руководителя, по словам собеседника, рекомендовал Ионин. Фамилия кандидата пока не раскрывается.
До того, как возглавить АИСО, Пачкай работал в Корпорации развития Среднего Урала заместителем генерального директора. По неофициальным данным, последний год он совмещал обе должности. Прошлый директор Михаил Васильев перешел на работу в «Екатеринбург — ЭКСПО».
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