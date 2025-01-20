Неравнодушные уральцы отправили гуманитарный груз в Курскую область. Фото

21 января 2025 в 01:49 Размер текста - 17 +

Для курян закупили теплые вещи и многое другое (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Урала совместно со свердловским правительством и общественными организациями собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Груз отправился в путь 20 января. Об этом рассказал член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий. «Сегодня из свердловского филиала фонда „Защитники Отечества“ в Курскую область отправили гуманитарный груз. Особенно актуальны сейчас теплые вещи, собранные по конкретным заявкам курян, вынужденных покинуть свои дома», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сенатор отметил, что обсудил с руководством филиала задачи на 2025 год. «Работаем вместе!» — подчеркнул Шептий. страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте». Фото: страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте». Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Урала совместно со свердловским правительством и общественными организациями собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Груз отправился в путь 20 января. Об этом рассказал член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий. «Сегодня из свердловского филиала фонда „Защитники Отечества“ в Курскую область отправили гуманитарный груз. Особенно актуальны сейчас теплые вещи, собранные по конкретным заявкам курян, вынужденных покинуть свои дома», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сенатор отметил, что обсудил с руководством филиала задачи на 2025 год. «Работаем вместе!» — подчеркнул Шептий.