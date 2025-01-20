Жители Урала совместно со свердловским правительством и общественными организациями собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Груз отправился в путь 20 января. Об этом рассказал член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий.
«Сегодня из свердловского филиала фонда „Защитники Отечества“ в Курскую область отправили гуманитарный груз. Особенно актуальны сейчас теплые вещи, собранные по конкретным заявкам курян, вынужденных покинуть свои дома», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сенатор отметил, что обсудил с руководством филиала задачи на 2025 год. «Работаем вместе!» — подчеркнул Шептий.
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