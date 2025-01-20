20 января 2025

Неравнодушные уральцы отправили гуманитарный груз в Курскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь. Магнитогорск, гуманитарная помощь, коробки, груз, гуманитарка
Для курян закупили теплые вещи и многое другое (архивное фото) Фото:

Жители Урала совместно со свердловским правительством и общественными организациями собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Груз отправился в путь 20 января. Об этом рассказал член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий.

«Сегодня из свердловского филиала фонда „Защитники Отечества“ в Курскую область отправили гуманитарный груз. Особенно актуальны сейчас теплые вещи, собранные по конкретным заявкам курян, вынужденных покинуть свои дома», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сенатор отметил, что обсудил с руководством филиала задачи на 2025 год. «Работаем вместе!» — подчеркнул Шептий.

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Жители Урала совместно со свердловским правительством и общественными организациями собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Груз отправился в путь 20 января. Об этом рассказал член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий. «Сегодня из свердловского филиала фонда „Защитники Отечества“ в Курскую область отправили гуманитарный груз. Особенно актуальны сейчас теплые вещи, собранные по конкретным заявкам курян, вынужденных покинуть свои дома», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сенатор отметил, что обсудил с руководством филиала задачи на 2025 год. «Работаем вместе!» — подчеркнул Шептий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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