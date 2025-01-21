Житель Перми нашел таракана в банке с килькой в томатном соусе. Фото неожиданной находки он поделился в telegram-канале «Плохие новости Пермь».
«Вот такой таракан оказался у нас в кильке в томатном соусе „Вкусные консервы“ из „Пятерочки“», — говорится в посте. Существо на фотографии напоминает морского таракана.
По данным Большой российской энциклопедии, морской таракан на самом деле относится к ракообразным. Распространен в Балтийском море, питается червями, также для него свойственен каннибализм. Он не опасен для человека и даже пригоден в пищу.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительнице Перми во время готовки попалась игла в мясе. Фотографией она поделилась в telegram-канале «ЧП Пермь».
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