Пермяк нашел в консервах таракана-каннибала. Фото

Пермяку попался таракан в консервах
© Служба новостей «URA.RU»
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Морской таракан оказался в банке с килькой
Морской таракан оказался в банке с килькой Фото:

Житель Перми нашел таракана в банке с килькой в томатном соусе. Фото неожиданной находки он поделился в telegram-канале «Плохие новости Пермь».

«Вот такой таракан оказался у нас в кильке в томатном соусе „Вкусные консервы“ из „Пятерочки“», — говорится в посте. Существо на фотографии напоминает морского таракана.

По данным Большой российской энциклопедии, морской таракан на самом деле относится к ракообразным. Распространен в Балтийском море, питается червями, также для него свойственен каннибализм. Он не опасен для человека и даже пригоден в пищу.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительнице Перми во время готовки попалась игла в мясе. Фотографией она поделилась в telegram-канале «ЧП Пермь».

Ракообразное можно встретить в рыбных консервах довольно часто
Ракообразное можно встретить в рыбных консервах довольно часто
Фото:

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Житель Перми нашел таракана в банке с килькой в томатном соусе. Фото неожиданной находки он поделился в telegram-канале «Плохие новости Пермь». «Вот такой таракан оказался у нас в кильке в томатном соусе „Вкусные консервы“ из „Пятерочки“», — говорится в посте. Существо на фотографии напоминает морского таракана. По данным Большой российской энциклопедии, морской таракан на самом деле относится к ракообразным. Распространен в Балтийском море, питается червями, также для него свойственен каннибализм. Он не опасен для человека и даже пригоден в пищу. Ранее URA.RU рассказывало, что жительнице Перми во время готовки попалась игла в мясе. Фотографией она поделилась в telegram-канале «ЧП Пермь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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