В ХМАО пьяный пассажир ударил ножом в шею таксиста

Пьяный пассажир в Нефтеюганске (ХМАО) во время поездки на такси поссорился с водителем и ударил его ножом в шею. Ему грозит срок за покушение на убийство, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
«Обвиняемый вместе с другом в состоянии опьянения вызвали такси, на котором отправились к месту назначения. Во время движения обвиняемый стал агрессивно себя вести и нанес водителю ножевое ранение в область шеи. Испугавшись произошедшего, второй пассажир выбежал из машины», — сообщает пресс-служба ведомства.
Помощь таксисту оказал водитель другого автомобиля, который стал свидетелем инцидента. Он же вызвал экстренные службы и задержал обвиняемого до приезда полиции.
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