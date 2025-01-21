21 января 2025

В ХМАО пьяный пассажир ударил ножом в шею таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину грозит срок за покушение на убийство
Югорчанину грозит срок за покушение на убийство Фото:

Пьяный пассажир в Нефтеюганске (ХМАО) во время поездки на такси поссорился с водителем и ударил его ножом в шею. Ему грозит срок за покушение на убийство, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

«Обвиняемый вместе с другом в состоянии опьянения вызвали такси, на котором отправились к месту назначения. Во время движения обвиняемый стал агрессивно себя вести и нанес водителю ножевое ранение в область шеи. Испугавшись произошедшего, второй пассажир выбежал из машины», — сообщает пресс-служба ведомства.

Помощь таксисту оказал водитель другого автомобиля, который стал свидетелем инцидента. Он же вызвал экстренные службы и задержал обвиняемого до приезда полиции.

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Пьяный пассажир в Нефтеюганске (ХМАО) во время поездки на такси поссорился с водителем и ударил его ножом в шею. Ему грозит срок за покушение на убийство, сообщает пресс-служба следственного комитета региона. «Обвиняемый вместе с другом в состоянии опьянения вызвали такси, на котором отправились к месту назначения. Во время движения обвиняемый стал агрессивно себя вести и нанес водителю ножевое ранение в область шеи. Испугавшись произошедшего, второй пассажир выбежал из машины», — сообщает пресс-служба ведомства. Помощь таксисту оказал водитель другого автомобиля, который стал свидетелем инцидента. Он же вызвал экстренные службы и задержал обвиняемого до приезда полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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