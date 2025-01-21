21 января 2025

В ХМАО силовики начали проверку после жалоб детей на воспитателей социального центра

В ХМАО воспитанники социального центра обвинили воспитателей в побоях
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет начал проверку после жалоб воспитанников социального центра
Следственный комитет начал проверку после жалоб воспитанников социального центра Фото:

Следственный комитет начал проверку после сообщения о якобы издевательствах воспитателей над детьми в реабилитационном центре «Берегиня» в Советском районе (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщает пресс-служба ведомства. Следователи опросят воспитанников и сотрудников учреждения а также выяснят, в каких условиях проживают дети.

Ранее в telegram-каналах появлялись сообщения о том, что детей из реабилитационного центра «Берегиня» якобы обижают воспитатели. По словам одной из девочек, детей постоянно бьют и унижают, а персонал никак не реагирует на жалобы.

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Следственный комитет начал проверку после сообщения о якобы издевательствах воспитателей над детьми в реабилитационном центре «Берегиня» в Советском районе (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщает пресс-служба ведомства. Следователи опросят воспитанников и сотрудников учреждения а также выяснят, в каких условиях проживают дети. Ранее в telegram-каналах появлялись сообщения о том, что детей из реабилитационного центра «Берегиня» якобы обижают воспитатели. По словам одной из девочек, детей постоянно бьют и унижают, а персонал никак не реагирует на жалобы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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