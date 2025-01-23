Власти Ровненской области не смогли скрыть факт саботажа на ЖД-путях

В Ровненской области Украины не смогли скрыть факт подрыва пророссийским сопротивлением части железнодорожных путей с поездом, который вез груз для ВСУ. Состав сошел с рельс. Случившееся пришлось подтвердить главе администрации региона Александру Ковалю.
«Пострадавших не было», — написал Коваль в своем telegram-канале. Саму ситуацию он описал, как внештатный инцидент на объекте «Украинской железной дороги» в Дубенском районе, произошедшую в ночь на 22 января. Другие подробности Александр Коваль не уточнил, пообещав их предоставить после проведения расследования.
В соцсетях местные жители связывают происшествие с действиями пророссийского сопротивления. Сообщается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района. Утверждается, что с рельсов сошли десять вагонов, на место схода отправляли спецтехнику и полицию.
Ранее URA.RU писало об атаке на нефтебазу в Ровненской области. Ее совершили через беспилотники. Она произошла ночью 10 августа 2023 года. О жертвах не сообщалось. На месте работали спасатели и следственные комиссии.
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