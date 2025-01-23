23 января 2025

Власти Ровненской области не смогли скрыть факт саботажа на ЖД-путях

© Служба новостей «URA.RU»
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При сходе поезда с рельс никто не пострадал (архивное фото)
При сходе поезда с рельс никто не пострадал (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ровненской области Украины не смогли скрыть факт подрыва пророссийским сопротивлением части железнодорожных путей с поездом, который вез груз для ВСУ. Состав сошел с рельс. Случившееся пришлось подтвердить главе администрации региона Александру Ковалю.

«Пострадавших не было», — написал Коваль в своем telegram-канале. Саму ситуацию он описал, как внештатный инцидент на объекте «Украинской железной дороги» в Дубенском районе, произошедшую в ночь на 22 января. Другие подробности Александр Коваль не уточнил, пообещав их предоставить после проведения расследования.

В соцсетях местные жители связывают происшествие с действиями пророссийского сопротивления. Сообщается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района. Утверждается, что с рельсов сошли десять вагонов, на место схода отправляли спецтехнику и полицию.

Ранее URA.RU писало об атаке на нефтебазу в Ровненской области. Ее совершили через беспилотники. Она произошла ночью 10 августа 2023 года. О жертвах не сообщалось. На месте работали спасатели и следственные комиссии.

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В Ровненской области Украины не смогли скрыть факт подрыва пророссийским сопротивлением части железнодорожных путей с поездом, который вез груз для ВСУ. Состав сошел с рельс. Случившееся пришлось подтвердить главе администрации региона Александру Ковалю. «Пострадавших не было», — написал Коваль в своем telegram-канале. Саму ситуацию он описал, как внештатный инцидент на объекте «Украинской железной дороги» в Дубенском районе, произошедшую в ночь на 22 января. Другие подробности Александр Коваль не уточнил, пообещав их предоставить после проведения расследования. В соцсетях местные жители связывают происшествие с действиями пророссийского сопротивления. Сообщается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района. Утверждается, что с рельсов сошли десять вагонов, на место схода отправляли спецтехнику и полицию. Ранее URA.RU писало об атаке на нефтебазу в Ровненской области. Ее совершили через беспилотники. Она произошла ночью 10 августа 2023 года. О жертвах не сообщалось. На месте работали спасатели и следственные комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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