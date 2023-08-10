В Ровненской области Украины уничтожена нефтебаза. Фото

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Нефтебаза в Ровненской области разрушена в результате ночной атаки, заявил Виталий Коваль Фото:
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В Ровненской области Украины в результате ночной атаки уничтожена нефтебаза. О количестве пострадавших на данный момент не сообщается. Об этом рассказал глава областной администрации Виталий Коваль, который записал обращение на фоне горящей нефтебазы.

«Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Разрушена нефтебаза в Дубенщине», — сообщил Коваль в своем telegram-канале. Он добавил, что атака произошла ночью. На месте происшествия работают спасатели и следственные комиссии, а химический и радиационный фон находятся в норме. Эвакуация населения не требуется. Информации о жертвах на данный момент отсутствует, заключил Коваль.

Ночью по всей Украине, включая Ровенскую область, объявили воздушную тревогу. Поступали сообщения о взрывах в Черниговской области, активности систем ПВО, а также о взрывах в Хмельницкой области. Власти Киевской области также сообщали о работе систем ПВО.

В Ровненской области Украины уничтожена нефтебаза 10 августа
Глава Ровненской области Виталий Коваль на фоне горящей нефтебазы
Фото:

С 10 октября 2022 года российская армия непрерывно атакует объекты оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин указал, что такие действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. В результате воздушная тревога объявляется каждый день в украинских регионах, иногда по всей стране.

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В Ровненской области Украины в результате ночной атаки уничтожена нефтебаза. О количестве пострадавших на данный момент не сообщается. Об этом рассказал глава областной администрации Виталий Коваль, который записал обращение на фоне горящей нефтебазы. «Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Разрушена нефтебаза в Дубенщине», — сообщил Коваль в своем telegram-канале. Он добавил, что атака произошла ночью. На месте происшествия работают спасатели и следственные комиссии, а химический и радиационный фон находятся в норме. Эвакуация населения не требуется. Информации о жертвах на данный момент отсутствует, заключил Коваль. Ночью по всей Украине, включая Ровенскую область, объявили воздушную тревогу. Поступали сообщения о взрывах в Черниговской области, активности систем ПВО, а также о взрывах в Хмельницкой области. Власти Киевской области также сообщали о работе систем ПВО. С 10 октября 2022 года российская армия непрерывно атакует объекты оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин указал, что такие действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. В результате воздушная тревога объявляется каждый день в украинских регионах, иногда по всей стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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