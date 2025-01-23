Челябинский облсуд увеличил срок в колонии бывшему топ-менеджеру РЖД

Челябинский облсуд по представлению прокурора увеличил срок в колонии бывшему начальнику местного центра организации работы железнодорожных станций Дмитрию Фриду, осужденному за коррупцию и растрату. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, вместо пяти лет он проведет в колонии строгого режима семь с половиной лет.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Дмитрия Фрида и представление прокурора на приговор Советского райсуда Челябинска, которым осужденному было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор был изменен. Срок наказания увеличили до семи с половиной лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
По данным URA.RU, также с Фрида взыскали сумму всех полученных взяток. Он должен вернуть 684 тысячи рублей.
Полицейские задержали Фрида в конце мая 2020 года. Следствие считало, что с 2018 года по 2020 год он получал взятки от различных коммерсантов. Суммы взятки варьировались от 40 до 500 тысяч рублей, в зависимости от действий, которые должен был выполнить топ-менеджер.
В ходе следствия удалось также выяснить, что Фрид причастен к хищению офисной бумаги. За все время он похитил и продал 415 пачек, причинив работодателю ущерб на сумму свыше 63 тысяч рублей.
С предъявленными обвинениями Фрид согласился частично. По итогу в июле 2024 года Советский райсуд Челябинска признал его виновным по всем пунктам. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 3 млн рублей. Также мужчине на четыре года запретили занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями при осуществлении деятельности в сфере логистики железнодорожным транспортом. Помимо этого, в счет возмещения материального ущерба с него в пользу РЖД взыскано 24 тысячи рублей.
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