Челябинский суд отправил в колонию бывшего топ-менеджера РЖД Фрида

16 июля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Дмитрия Фрида признали виновным и отправили в колонию на пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советский райсуд Челябинска отправил на пять лет в колонию бывшего начальника Челябинского центра организации работы железнодорожных станций Дмитрия Фрида, обвиняемого в коррупции и растрате имущества. Об этом URA.RU сообщили 16 июля в пресс-службе суда. «Фрид признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также Фриду запретили на четыре года занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями при осуществлении деятельности в сфере логистики железнодорожным транспортом. Помимо этого, в счет возмещения материального ущерба с него в пользу РЖД взыскано 24 тысячи рублей. Фрид был задержан сотрудниками полиции в конце мая 2020 года. По версии следствия, в период с 2018 года по май 2020 года он получал взятки от представителей коммерческих организаций. Суммы взяток варьировались от 40 до 500 тысяч рублей. За это Фрид оказывал коммерсантам всеобщее покровительство. Помимо этого выяснилось, что в период своей работы Фрид похитил 415 пачек офисной бумаги и продал ее стороннему лицу. Своими действиями он причинил ущерб работодателю на сумму свыше 63 тысяч рублей. Вину в инкриминируемых преступлениях Фрид признал частично. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский райсуд Челябинска отправил на пять лет в колонию бывшего начальника Челябинского центра организации работы железнодорожных станций Дмитрия Фрида, обвиняемого в коррупции и растрате имущества. Об этом URA.RU сообщили 16 июля в пресс-службе суда. «Фрид признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также Фриду запретили на четыре года занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными функциями при осуществлении деятельности в сфере логистики железнодорожным транспортом. Помимо этого, в счет возмещения материального ущерба с него в пользу РЖД взыскано 24 тысячи рублей. Фрид был задержан сотрудниками полиции в конце мая 2020 года. По версии следствия, в период с 2018 года по май 2020 года он получал взятки от представителей коммерческих организаций. Суммы взяток варьировались от 40 до 500 тысяч рублей. За это Фрид оказывал коммерсантам всеобщее покровительство. Помимо этого выяснилось, что в период своей работы Фрид похитил 415 пачек офисной бумаги и продал ее стороннему лицу. Своими действиями он причинил ущерб работодателю на сумму свыше 63 тысяч рублей. Вину в инкриминируемых преступлениях Фрид признал частично.