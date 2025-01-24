Не только Татьянин день: какой народный праздник отмечают 25 января

25 января отмечают не только Татьянин день и День российского студенчества, но и Бабий кут. Этот народный праздник берет начало в давние времена. Рассказываем, в чем его смысл, а также какие обычаи и традиции принято соблюдать в эту дату.
Что такое Бабий кут
Бабий кут — это бабий угол, женское место в избе. У него, как и у красного угла с иконами, всегда было четко обозначенное место. Бабий кут располагался рядом с печью и занимал пространство от печи до стены. Это пространство, как правило, отделяли от основного пространства занавеской, либо перегородкой из досок.
Размер бабьего кута был небольшим, как, в целом, размер большинства крестьянских изб. К тому же, угол часто был заставлен разнообразными хозяйственными принадлежностями. Тем не менее, он имел принципиально важное значение. Здесь выполнялись практически все женские дела: топка печи, приготовление пищи, разнообразное рукоделие, вскармливание и уход за детьми.
Обычно первые сорок дней жизни младенца он вместе с матерью проводил именно в углу у печки. Там было тепло, уединенно и можно было не бояться чужого недоброго глаза. Сам процесс рождения тоже, как правило, проходил в бабьем куте.
Именно в этом углу женщина могла спокойно переодеться, не боясь чужих глаз — мужчины туда практически не входили, а посторонним людям мужского пола это и вовсе было строго-настрого запрещено.
В дни больших праздников штору, либо перегородку, отделяющую бабий кут от основной части избы, могли убрать и разместить там часть стола. Вот только на этих местах разрешалось сидеть только женщинам. Мужчины в это время могли лишь издалека рассматривать устройство этого угла.
Бабий кут имел и важное символическое значение. Отсюда во время свадьбы выводили невесту — в момент выхода из женского угла она прощалась с родительским домом.
Обычаи и традиции на Бабий кут
Праздник Бабий кут, как и одноименная часть избы, считался женским. В этот день старшая женщина в семье пекла большой каравай и делила его на кусочки, напоминающие солнечные лучи. Каждый член семьи получал по такому куску, чтобы его жизнь была полна тепла и света.
Также на Бабий кут женщины ходили за водой и выбивали половики. Чистота в доме в этот день считалась хорошим признаком.
Бабий кут имел важное семейное значение. В этот день девушки мастерили небольшие метелки и старались незаметно оставить их в домах симпатичных им парней. Считалось, что успешно справившиеся с задачей в скором времени имеют все шансы выйти замуж. Правда, для этого обязательно нужно было понравиться матери жениха — не приглянувшейся девушке чинили всевозможные препятствия, чтобы она не смогла спрятать заготовленную метлу.
Приметы на Бабий кут
Если в праздник шел снег, крестьяне делали вывод о том, что грядущее лето будет дождливым. Сравнительно теплая погода с метелью предвещала засуху и неурожай. Ясное небо и мороз, напротив, расценивали как обещание хорошего урожая.
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