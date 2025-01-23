Синоптики гарантируют, что на выходных можно будет устроить семейную прогулку
В ближайшие выходные, 25 и 26 января, пермяков ожидает умеренная погода без сильного снегопада. Прогноз на ближайшие двое суток дает метеорологический ресурс Gismeteo.
«Среднесуточная погода в Перми 25 и 26 января составит -12°C. При этом снегопад утихнет почти на двое суток и возобновится лишь к полуночи 26 января», — сообщает ресурс.
Отмечается, что скорость ветра в эти дни не превысит четырех метров в секунду. Большую часть выходных дней этот показатель будет составлять два метра в секунду.
Прогноз на два дня
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