23 января 2025

В Перми перестанет идти снег и утихнет ветер. Скрин

Синоптики прогнозируют стихание ветра и прекращение снегопадов 25 и 26 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики гарантируют, что на выходных можно будет устроить семейную прогулку
Синоптики гарантируют, что на выходных можно будет устроить семейную прогулку Фото:

В ближайшие выходные, 25 и 26 января, пермяков ожидает умеренная погода без сильного снегопада. Прогноз на ближайшие двое суток дает метеорологический ресурс Gismeteo.

«Среднесуточная погода в Перми 25 и 26 января составит -12°C. При этом снегопад утихнет почти на двое суток и возобновится лишь к полуночи 26 января», — сообщает ресурс.

Отмечается, что скорость ветра в эти дни не превысит четырех метров в секунду. Большую часть выходных дней этот показатель будет составлять два метра в секунду.

Прогноз на два дня
Прогноз на два дня
Фото:

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В ближайшие выходные, 25 и 26 января, пермяков ожидает умеренная погода без сильного снегопада. Прогноз на ближайшие двое суток дает метеорологический ресурс Gismeteo. «Среднесуточная погода в Перми 25 и 26 января составит -12°C. При этом снегопад утихнет почти на двое суток и возобновится лишь к полуночи 26 января», — сообщает ресурс. Отмечается, что скорость ветра в эти дни не превысит четырех метров в секунду. Большую часть выходных дней этот показатель будет составлять два метра в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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