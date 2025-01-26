26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Замглавы челябинского миндора Харченко оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Станислав Харченко не смог оспорить срок в СИЗО
Станислав Харченко не смог оспорить срок в СИЗО Фото:

Первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, оставили в СИЗО. Эту информацию URA.RU подтвердил прокурор апелляционной инстанции.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщил URA.RU прокурор.

Адвокаты Харченко просили для своего подзащитного избрать более мягкую меру пресечения. Они указывали, что он не собирается скрываться и как-то препятствовать расследованию.

Харченко был задержан в конце декабря 2024 года сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в своем доме. Его обвинили в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из них, предварительно, связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал.

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Первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, оставили в СИЗО. Эту информацию URA.RU подтвердил прокурор апелляционной инстанции. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщил URA.RU прокурор. Адвокаты Харченко просили для своего подзащитного избрать более мягкую меру пресечения. Они указывали, что он не собирается скрываться и как-то препятствовать расследованию. Харченко был задержан в конце декабря 2024 года сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в своем доме. Его обвинили в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из них, предварительно, связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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