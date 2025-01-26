26 января 2025

Екатеринбуржец залез на крышу и обещал все взорвать из-за бутылки водки

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, стекло, алкоголь, разбитая бутылка
Мужчина рассердился, что жена разбила бутылку водки (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга забрался на крышу дома на улице Кировградской, угрожал все взорвать, а потом потребовал себе психолога. Причиной его расстройства стала бутылка водки, которую разбила жена. Подробности случая URA.RU раскрыл источник.

«В воскресенье, 26 января, мужчина начал пить водку с самого утра. Вечером он сходил за новой бутылкой, но жена рассердилась и разбила ее. Мужик сильно расстроился: схватил телефон, залез на крышу и стал звонить во все экстренные службы», — объяснил собеседник агентства.

Он угрожал диспетчерам устроить взрыв и требовал соединить с психологом. Вместо медика на адрес прибыла полиция, которая скрутила скандалиста и поместила в СИЗО. Как минимум ему грозит наказание за мелкое хулиганство по административной статье. Как максимум — уголовное, за заведомо ложное сообщение о теракте.

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Житель Екатеринбурга забрался на крышу дома на улице Кировградской, угрожал все взорвать, а потом потребовал себе психолога. Причиной его расстройства стала бутылка водки, которую разбила жена. Подробности случая URA.RU раскрыл источник. «В воскресенье, 26 января, мужчина начал пить водку с самого утра. Вечером он сходил за новой бутылкой, но жена рассердилась и разбила ее. Мужик сильно расстроился: схватил телефон, залез на крышу и стал звонить во все экстренные службы», — объяснил собеседник агентства. Он угрожал диспетчерам устроить взрыв и требовал соединить с психологом. Вместо медика на адрес прибыла полиция, которая скрутила скандалиста и поместила в СИЗО. Как минимум ему грозит наказание за мелкое хулиганство по административной статье. Как максимум — уголовное, за заведомо ложное сообщение о теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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