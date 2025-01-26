Екатеринбуржец залез на крышу и обещал все взорвать из-за бутылки водки

27 января 2025 в 13:28 Размер текста - 17 +

Мужчина рассердился, что жена разбила бутылку водки (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Екатеринбурга забрался на крышу дома на улице Кировградской, угрожал все взорвать, а потом потребовал себе психолога. Причиной его расстройства стала бутылка водки, которую разбила жена. Подробности случая URA.RU раскрыл источник. «В воскресенье, 26 января, мужчина начал пить водку с самого утра. Вечером он сходил за новой бутылкой, но жена рассердилась и разбила ее. Мужик сильно расстроился: схватил телефон, залез на крышу и стал звонить во все экстренные службы», — объяснил собеседник агентства. Он угрожал диспетчерам устроить взрыв и требовал соединить с психологом. Вместо медика на адрес прибыла полиция, которая скрутила скандалиста и поместила в СИЗО. Как минимум ему грозит наказание за мелкое хулиганство по административной статье. Как максимум — уголовное, за заведомо ложное сообщение о теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга забрался на крышу дома на улице Кировградской, угрожал все взорвать, а потом потребовал себе психолога. Причиной его расстройства стала бутылка водки, которую разбила жена. Подробности случая URA.RU раскрыл источник. «В воскресенье, 26 января, мужчина начал пить водку с самого утра. Вечером он сходил за новой бутылкой, но жена рассердилась и разбила ее. Мужик сильно расстроился: схватил телефон, залез на крышу и стал звонить во все экстренные службы», — объяснил собеседник агентства. Он угрожал диспетчерам устроить взрыв и требовал соединить с психологом. Вместо медика на адрес прибыла полиция, которая скрутила скандалиста и поместила в СИЗО. Как минимум ему грозит наказание за мелкое хулиганство по административной статье. Как максимум — уголовное, за заведомо ложное сообщение о теракте.