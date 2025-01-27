В зоне СВО погиб снайпер из Пермского края Жигалин

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Бойца похоронят 28 января
Бойца похоронят 28 января Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Артем Жигалин. Боец был снайпером, сообщили в группе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте».

«22 января 2025 года при выполнении очередного боевого задания Артем Жигалин погиб. Он на протяжении более двух лет выполнял задания в обстановке боевых действий», — сказано в сообщении.

Про бойца известно, что он родился в Очере в 1998 году. Окончил Спешковскую школу, а затем Верещагинский многопрофильный техникум. Проходил срочную военную службу в должности стрелка, разведчика, снайпера. После начала СВО хотел подписать контракт с Минобороны РФ, но был призван по мобилизации. Прощание с бойцом состоится 28 января в 11:00 в клубе деревни Спешково.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Артем Жигалин. Боец был снайпером, сообщили в группе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте». «22 января 2025 года при выполнении очередного боевого задания Артем Жигалин погиб. Он на протяжении более двух лет выполнял задания в обстановке боевых действий», — сказано в сообщении. Про бойца известно, что он родился в Очере в 1998 году. Окончил Спешковскую школу, а затем Верещагинский многопрофильный техникум. Проходил срочную военную службу в должности стрелка, разведчика, снайпера. После начала СВО хотел подписать контракт с Минобороны РФ, но был призван по мобилизации. Прощание с бойцом состоится 28 января в 11:00 в клубе деревни Спешково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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