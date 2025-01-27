В зоне СВО погиб снайпер из Пермского края Жигалин

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Артем Жигалин. Боец был снайпером, сообщили в группе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте».
«22 января 2025 года при выполнении очередного боевого задания Артем Жигалин погиб. Он на протяжении более двух лет выполнял задания в обстановке боевых действий», — сказано в сообщении.
Про бойца известно, что он родился в Очере в 1998 году. Окончил Спешковскую школу, а затем Верещагинский многопрофильный техникум. Проходил срочную военную службу в должности стрелка, разведчика, снайпера. После начала СВО хотел подписать контракт с Минобороны РФ, но был призван по мобилизации. Прощание с бойцом состоится 28 января в 11:00 в клубе деревни Спешково.
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